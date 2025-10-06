Comunicat de presă 6 octombrie 2025 – Construire capacitate avansată de producție automatizată de folie stretch și bandă adezivă utilizată în procesele de ambalare a mărfurilor

Data: 6.10.2025

Comunicat lansare proiect

Construire capacitate avansată de producție automatizată de folie stretch și bandă adezivă utilizată în procesele de ambalare a mărfurilor

Scopul proiectului: Construirea unei capacități avansate de producție automatizată de folie stretch și bandă adezivă utilizată în procesele de ambalare a mărfurilor

Beneficiar: SC KANGOOPACK S.R.L.

Perioada de implementare: 06.06.2025 – 05.12.2027

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

21.582.433,86 7.454.900,00

Rezumat proiect și activități:

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivității și dezvoltarea sustenabilă pe termen lung a companiei SC KANGOOPACK SRL, prin modernizarea avansată a proceselor tehnologice și prin inovare continuă în domeniul ambalării industriale, prin folosirea de resurse reciclabile, ecologice, eficiente energetic și durabile, într-un mod incluziv, responsabil și prietenos cu mediul înconjurător, aliniat priorităților de dezvoltare regională ale Regiunii Centru și celor europene din sectorul industrial de referință

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Modernizarea tehnologică prin construirea unei capacități automatizate bazată pe avantajele tehnologiilor avansate și proceselor ecologice de producție folie stretch, bandă adezivă și înfoliere automatizată, eficientă energetic, cu consum redus de resurse și impact minim asupra mediului, în 30 de luni;

Dezvoltarea unei linii de producție pentru preîntins, debitat și derulat folie stretch (cel puțin 25 de produse finite) și a unei linii de producție bandă adezivă personalizată (cel puțin 17 produse finite) care să răspundă nevoilor specifice ale pieței naționale și internaționale, într-un mod sustenabil și eficient energetic, în 30 de luni;

Beneficiar finanțare

Web: www.kangoopack.ro

E-mail: [email protected]

Creșterea eficienței operaționale și optimizarea proceselor de producție prin automatizare și digitalizare, prin integrarea de soluții IoT pentru monitorizare și managementul producției în timp real, inclusiv dezvoltarea unui serviciu de tip PaaS – Packaging as a Service pentru producția proprie și pentru clienți, cu utilizare de energie verde, în 30 de luni;

Dezvoltarea competențelor angajaților, îndeosebi a calificărilor pentru operare pe noi utilaje și echipamente, accesorizarea cu competențe verzi și digitale prin investiții în programe de formare și dezvoltare a competențelor pentru a asigura operarea eficientă a noilor tehnologii și susținerea inovării în noua capacitate de producție folie stretch și bandă adezivă, în 30 de luni;

Creșterea și expansiunea internațională a companiei, prin acces la suport și resurse oferite de organizații europene și internaționale dedicate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), prin activități transnaționale de cooperare, prin aderare la rețele și participarea la schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în activitățile companiei, în 30 de luni;

Creșterea sustenabilității și a responsabilității ecologice prin implementarea practicilor de producție care promovează reciclarea, reducerea deșeurilor și utilizarea responsabilă a resurselor, contribuind la obiectivele de mediu ale Regiunii Centru și ale UE, în 30 de luni.

„Pentru compania noastră, acest proiect finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru reprezintă un pas esențial în consolidarea poziției pe piața națională și internațională. Sprijinul financiar nerambursabil, completat de o contribuție proprie semnificativă, ne oferă oportunitatea de a dezvolta o capacitate de producție modernă, bazată pe procese industriale ecologice, automatizate și digitalizate, în deplină concordanță cu Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Prin această investiție vom genera noi locuri de muncă și vom susține dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților noștri”, a declarat Mariel Ioan Petric, CEO KANGOOPACK SRL, la debutul proiectului.

Pentru mai multe informații despre proiect: [email protected]; 0722263225, www.kangoopack.ro

