Comunicat de presă 30 decembrie 2025: A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă pe Valea Târnavelor

Dana Opruta

Publicat

acum 46 de minute

în

De

30.12.2025

Comunicat de presă: A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă pe Valea Târnavelor

 

S.C. APA CTTA S.A. Alba anunță finalizarea și recepționarea lucrărilor în cadrul contractului de lucrări AB3-CL2 – „Reabilitare aducțiune SP Galda – Blaj”, parte a Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.

Lucrările au vizat reabilitarea conductei de aducțiune a apei potabile pe o lungime de aproximativ 24,4 km, precum și modernizarea Stației de Pompare Galda și a Gospodăriei de Apă Blaj, asigurând astfel creșterea siguranței și eficienței sistemului de alimentare cu apă potabilă. Investiția s-a derulat pe teritoriul municipiului Blaj și al localităților Galda de Jos, Sântimbru, Mihalț, Crăciunelu de Jos și Sâncel, atât în intravilan, cât și în extravilan.

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 22 decembrie 2025, iar valoarea finală a lucrărilor executate este de 32.510.375,29 lei fără TVA, respectiv 38.807.177,44 lei cu TVA.

Prin finalizarea acestei investiții, sistemul de alimentare cu apă din zona Târnavelor beneficiază de o infrastructură modernizată, care reduce pierderile de apă, diminuează riscul de avarii și asigură o funcționare mai stabilă și mai eficientă, inclusiv în perioadele cu consum ridicat sau în condiții de secetă. Totodată, modernizarea obiectivelor existente contribuie la creșterea rezilienței sistemului și la îmbunătățirea calității serviciilor furnizate populației. Finalizarea aducțiunii Galda – Blaj reprezintă un pas important în implementarea Proiectului regional derulat de S.C. APA CTTA S.A. Alba și în procesul de modernizare a infrastructurii de apă din județul Alba, cu beneficii directe pentru comunitățile deservite.

Proiectul regional implementat de S.C. APA CTTA S.A. ALBA vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitățile deservite precum și asigurarea colectării și epurării apelor uzate, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva UE 2024/3019).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (etapa I) și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).

 

Comunicatul de presă din data de 29 decembrie 2025

