Peste 120 de accidente de muncă în doar șapte luni în Alba: Cinci au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate
Peste 120 de accidente de muncă în doar 7 luni în Alba: 5 au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate
În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a Județului Alba, desfășurate miercuri, 26 august 2026, a fost prezentată activitatea instituției Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în primele 7 luni ale acestui an.
Astfel, au fost efectuate 540 de controale în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind identificate 865 de neconformități. În total, 516 angajatori au fost sancționați, fiind aplicate 829 de avertismente și 36 de amenzi, în valoare de 169.500 de lei, scrie Nicolae Albu, prefectul din Alba, într-o postare publicată pe o rețea de socializare, potrivit datelor prezentate de Elena Cioroga, inspector de muncă în cadrul ITM Alba.
,,Tot în această perioadă au fost soluționate 320 de sesizări și reclamații, iar 7 notificări de concediere colectivă au afectat 384 de salariați.”, mai transmite acesta.
120 de accidente de muncă în Alba: 5 au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate
Totuși, cifrele privind accidentele de muncă sunt îngrijorătoare: în primele 7 luni au fost comunicate 121 de evenimente/accidente de muncă, dintre care 5 accidente mortale și un accident cu invaliditate, potrivit sursei citate.
,,Le-am transmis reprezentanților instituțiilor publice că activitatea lor trebuie să fie cunoscută de cetățeni. Informația publică trebuie să ajungă la oameni, mai ales atunci când vorbim despre drepturile angajaților, siguranța la locul de muncă sau protecția persoanelor vârstnice.”, a mai scris Nicolae Albu în postarea publicată astăzi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Aiud
Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Aiud Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc miercuri, 26 august 2026, în localitatea Livezile. Potrivit primelor informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice […]
Tragedie la Izvorul Ampoiului: Un bărbat de 41 și-a pierdut viața după ce a fost lovit de trunchiul unui copac
Tragedie la Izvorul Ampoiului: Un bărbat de 41 și-a pierdut viața după ce a fost lovit de trunchiul unui copac Știrea inițială: Un bărbat a fost lovit de trunchiul unui copac, miercuri, 26 august 2026, în localitatea Izvorul Ampoiului. Echipajul medical de la fața locului încearcă să îi salveze viața în aceste momente. ,,Polițiștii au […]
Transylvania Fest bate la porțile Gârbovei: Cetatea Greavilor se pregătește să prindă viață. Trei zile pline de activități medievale, meșteșugari și spectacole, între 4 și 6 septembrie 2026
Transylvania Fest bate la porțile Gârbovei: Cetatea Greavilor se pregătește să prindă viață. Trei zile pline de activități medievale, meșteșugari și spectacole, între 4 și 6 septembrie 2026 Comuna Gârbova, cu patrimoniu săsesc din inima județului Alba, urmează în curând să găzduiască prima ediție a Transylvania Fest, un festival care așază, umăr la umăr, atât […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
26-27 august 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie Județul Alba, la fel...
Ce acte medicale sunt necesare la școală în septembrie 2026: Cine are nevoie de adeverință și aviz epidemiologic
Ce acte medicale sunt necesare la școală în septembrie 2026: Cine are nevoie de adeverință și aviz epidemiologic Începerea școlii...
Știrea Zilei
Video | Transport public în regie proprie cu autobuze electrice, cu doar 1 leu biletul, într-un municipiu din Alba: Când va deveni operațional
Transport public în regie proprie cu autobuze electrice, cu doar 1 leu biletul, într-un municipiu din Alba: Când va deveni...
Păcănelele, interzise cu „perioadă de grație” în Alba Iulia? Când intră la vot proiectul de hotărâre
Păcănelele, interzise cu „perioadă de grație” în Alba Iulia? Când intră la vot proiectul de hotărâre Un nou proiect de...
Curier Județean
Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Aiud
Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Aiud Un accident rutier în care au fost implicate...
Peste 120 de accidente de muncă în doar șapte luni în Alba: Cinci au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate
Peste 120 de accidente de muncă în doar 7 luni în Alba: 5 au fost mortale, iar unul soldat cu...
Politică Administrație
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...