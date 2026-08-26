Peste 120 de accidente de muncă în doar șapte luni în Alba: Cinci au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate

Peste 120 de accidente de muncă în doar 7 luni în Alba: 5 au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate

În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a Județului Alba, desfășurate miercuri, 26 august 2026, a fost prezentată activitatea instituției Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în primele 7 luni ale acestui an.

Astfel, au fost efectuate 540 de controale în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind identificate 865 de neconformități. În total, 516 angajatori au fost sancționați, fiind aplicate 829 de avertismente și 36 de amenzi, în valoare de 169.500 de lei, scrie Nicolae Albu, prefectul din Alba, într-o postare publicată pe o rețea de socializare, potrivit datelor prezentate de Elena Cioroga, inspector de muncă în cadrul ITM Alba.

,,Tot în această perioadă au fost soluționate 320 de sesizări și reclamații, iar 7 notificări de concediere colectivă au afectat 384 de salariați.”, mai transmite acesta.

120 de accidente de muncă în Alba: 5 au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate

Totuși, cifrele privind accidentele de muncă sunt îngrijorătoare: în primele 7 luni au fost comunicate 121 de evenimente/accidente de muncă, dintre care 5 accidente mortale și un accident cu invaliditate, potrivit sursei citate.

,,Le-am transmis reprezentanților instituțiilor publice că activitatea lor trebuie să fie cunoscută de cetățeni. Informația publică trebuie să ajungă la oameni, mai ales atunci când vorbim despre drepturile angajaților, siguranța la locul de muncă sau protecția persoanelor vârstnice.”, a mai scris Nicolae Albu în postarea publicată astăzi.

Secțiune Știri sub articolul principal