Curier Județean

Peste 120 de accidente de muncă în doar șapte luni în Alba: Cinci au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

în

De

Peste 120 de accidente de muncă în doar 7 luni în Alba: 5 au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate

În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a Județului Alba, desfășurate miercuri, 26 august 2026, a fost prezentată activitatea instituției Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în primele 7 luni ale acestui an.

Astfel, au fost efectuate 540 de controale în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind identificate 865 de neconformități. În total, 516 angajatori au fost sancționați, fiind aplicate 829 de avertismente și 36 de amenzi, în valoare de 169.500 de lei, scrie Nicolae Albu, prefectul din Alba, într-o postare publicată pe o rețea de socializare, potrivit datelor prezentate de Elena Cioroga, inspector de muncă în cadrul ITM Alba.

,,Tot în această perioadă au fost soluționate 320 de sesizări și reclamații, iar 7 notificări de concediere colectivă au afectat 384 de salariați.”, mai transmite acesta. 

120 de accidente de muncă în Alba: 5 au fost mortale, iar unul soldat cu invaliditate

Totuși, cifrele privind accidentele de muncă sunt îngrijorătoare: în primele 7 luni au fost comunicate 121 de evenimente/accidente de muncă, dintre care 5 accidente mortale și un accident cu invaliditate, potrivit sursei citate.

,,Le-am transmis reprezentanților instituțiilor publice că activitatea lor trebuie să fie cunoscută de cetățeni. Informația publică trebuie să ajungă la oameni, mai ales atunci când vorbim despre drepturile angajaților, siguranța la locul de muncă sau protecția persoanelor vârstnice.”, a mai scris Nicolae Albu în postarea publicată astăzi. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Aiud

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 minute

în

26 august 2026

De

Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Aiud Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc miercuri, 26 august 2026, în localitatea Livezile. Potrivit primelor informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tragedie la Izvorul Ampoiului: Un bărbat de 41 și-a pierdut viața după ce a fost lovit de trunchiul unui copac

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

26 august 2026

De

Tragedie la Izvorul Ampoiului: Un bărbat de 41 și-a pierdut viața după ce a fost lovit de trunchiul unui copac Știrea inițială: Un bărbat a fost lovit de trunchiul unui copac, miercuri, 26 august 2026, în localitatea Izvorul Ampoiului. Echipajul medical de la fața locului încearcă să îi salveze viața în aceste momente. ,,Polițiștii au […]

Citește mai mult

Curier Județean

Transylvania Fest bate la porțile Gârbovei: Cetatea Greavilor se pregătește să prindă viață. Trei zile pline de activități medievale, meșteșugari și spectacole, între 4 și 6 septembrie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

26 august 2026

De

Transylvania Fest bate la porțile Gârbovei: Cetatea Greavilor se pregătește să prindă viață. Trei zile pline de activități medievale, meșteșugari și spectacole, între 4 și 6 septembrie 2026 Comuna Gârbova, cu patrimoniu săsesc din inima județului Alba, urmează în curând să găzduiască prima ediție a Transylvania Fest, un festival care așază, umăr la umăr, atât […]

Citește mai mult