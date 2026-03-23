Comunicat de presă – 23 martie 2026: Anunț începere proiect „Măsuri integrate pentru Comunitatea Romă comuna Săsciori”
„MĂSURI INTEGRATE PENTRU COMUNITATEA ROMĂ COMUNA SĂSCIORI”
cod proiect PEO/549/PEO_P6/OP4/ESO4.10/PEO_A42, MySMIS 339146
În luna februarie 2026 a fost semnat Contractul de finanțare nr. G2026 – 25388/26.02.2026 pentru proiectul „MĂSURI INTEGRATE PENTRU COMUNITATEA ROMĂ”, cod proiect 339146, cofinanțat din Fondul Social European + prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Axa Prioritară 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație.
Obiectivul general al proiectului: prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu, promovarea accesului egal la învățământul inclusiv a elevilor din comuna Săsciori, jud.Alba.Prin acest proiect ne propunem să contribuim la creșterea incuziunii și calității sistemului de învățământ din com.Săsciori pentru persoanele aparținând populatiei rome din mediul rural, în conformitate cu prioritățile PEO.
Obiectivul specific al proiectului: Obiectivul specific al proiectului are ca scop furnizarea de măsuri de acompaniere pentru minim 150 elevi care aparțin minorității rome din comuna Săsciori, furnizarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru minim 150 de părinți/reprezentanți legali/tutori/perspane care au în grijă copilul cu părinții plecați în străinătate, oferirea de sprijin pentru participarea la servicii de educație culturală și artistică pentru 150 de elevi, furnizarea de programe de mentorat pentru minim 150 de elevi de etnie romă, aflați în risc de abandon școlar,furnizarea de programe de mentorat pentru minim 30 de cadre didactice din Școala Gimnazială Săsciori, măsuri de sprijin individualizat pentru asigurarea de oportunități egale pentru 150 de elevi din Comuna Săsciori.
Beneficiar: COMUNA SĂSCIORI, cod de identificare fiscală 4562109, cu sediul în Localitatea Săsciori, str. Principală, nr.363, Județul Alba, România.
Partener 1: ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SĂSCIORI
Partener 2: ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA POTENȚIALULUI RURAL PROCIVITAS ALBA
Valoarea totală a proiectului: 2.315.686,11 lei, respectiv 1.968.333,19 lei finanțare nerambursabilă din FSE+, 318.111,82 valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 29.241,10 lei valoare cofinanțare eligibilă beneficiar.
Durata proiect: 36 de luni, respectiv între 01 martie 2026 și 28 februarie 2029
Date de contact: e-mail [email protected]
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European Plus prin
Programul Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027”
