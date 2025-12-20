Rămâi conectat

Comunicat de presă 20 decembrie 2025: Râpa Robilor Aiud – Lucrări de construire biserică și chilii, corp F

Dana Opruta

Publicat

acum o oră

în

De

20 decembrie 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Râpa Robilor Aiud – Lucrări de construire biserică și chilii, corp F

Numele beneficiarului: MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, AIUD

Obiectivul proiectului: este de a contribui la dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor

Impactul investiției la nivelul localității și a regiunii Centru este unul major întrucât spațiul expozițional al Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” din Aiud este dotat cu infrastructura necesară pentru a găzdui simpozioane, întâlniri tematice și expoziții, oferind un cadru modern, sigur și adecvat activităților culturale și memoriale, unde se vor prezenta atât aspecte istorice ale detenției politice, cât și elementele esențiale din perspectivă spirituală, evidențiind rezistența sufletească a deținuților, credința lor și stăruința în rugăciune. De asemenea, în spațiul expozițional vor fi expuse și obiecte bisericești realizate de către deținuții din acea perioadă.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 2.723.302,00 lei/2.706.402,00 lei

Data începeri proiectului: 06.09.2022

Data finalizări proiectului: 31.12.2025

Codul  proiectului: PNRR C11-I2-9

MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, AIUD, B Aiud, str. Ostașilor, nr. 37 bis, cod poștal 515200, județul Alba,  România, telefon (+40) 745 138 910, email: [email protected]

 

Comunicatul de presă din data de 19 Decembrie 2025

