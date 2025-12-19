Rămâi conectat

Economie

Comunicat de presă 19 decembrie 2025: Râpa Robilor Aiud – Lucrări de construire biserică și chilii, corp F

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

în

De

19 decembrie 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Râpa Robilor Aiud – Lucrări de construire biserică și chilii, corp F

Numele beneficiarului: MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, AIUD

Obiectivul proiectului: este de a contribui la dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor

Impactul investiției la nivelul localității și a regiunii Centru este unul major întrucât spațiul expozițional al Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” din Aiud este dotat cu infrastructura necesară pentru a găzdui simpozioane, întâlniri tematice și expoziții, oferind un cadru modern, sigur și adecvat activităților culturale și memoriale, unde se vor prezenta atât aspecte istorice ale detenției politice, cât și elementele esențiale din perspectivă spirituală, evidențiind rezistența sufletească a deținuților, credința lor și stăruința în rugăciune. De asemenea, în spațiul expozițional vor fi expuse și obiecte bisericești realizate de către deținuții din acea perioadă.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 2.723.302,00 lei/2.706.402,00 lei

Data începeri proiectului: 06.09.2022

Data finalizări proiectului: 31.12.2025

Codul  proiectului: PNRR C11-I2-9

MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, AIUD, B Aiud, str. Ostașilor, nr. 37 bis, cod poștal 515200, județul Alba,  România, telefon (+40) 745 138 910, email: [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Comunicat de presă „Finalizare implementare contract de finantare infrastructura pentru diagnosticul cancerului”

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

în

19 decembrie 2025

De

  Data: 19 Decembrie 2025 Proiectul „IMBUNATATIREA DOTARII TEHNICE LA NIVELUL SJU ALBA IULIA IN VEDEREA CREȘTERII CAPACITATII PENTRU DIAGNOSTICUL CANCERULUI” – cod SMIS 328237 cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Sănătate 2021 – 2027 a fost implementat de către Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, în calitate de lider (beneficiar), în […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă 19 decembrie 2025: Digitalizare pentru performanță – Sistemul SCADA Regional modernizează gestionarea rețelelor de apă și canalizare din județul Alba

Dana Opruta

Publicat

acum 5 ore

în

19 decembrie 2025

De

19 decembrie 2025   Comunicat de presă: Digitalizare pentru performanță – Sistemul SCADA Regional modernizează gestionarea rețelelor de apă și canalizare din județul Alba în cadrul proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020 -Etapa II”, S.C. APA CTTA S.A. Alba implementează contractul de lucrări AB3-CL9 – Sistem […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă 18 decembrie 2025: ANUNȚ FINALIZARE PROIECT „Construire locuințe sociale”, cod SMIS 143516

Dana Opruta

Publicat

acum o zi

în

18 decembrie 2025

De

DATA: 18 Decembrie 2025 ANUNȚ FINALIZARE PROIECT  Proiectul „Construire locuințe sociale”, cod SMIS 143516 a contribuit la realizarea obiectivului priorității de investiție 9.1 (Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate), întrucât construirea și atribuirea către persoane defavorizate a unităților locative va avea ca efect reducerea riscului de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii

Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii Dragoș Pâslaru,...
Actualitateacum 5 ore

Polițiștii locali vor putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare: Vor avea obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt filmate

Polițiștii locali vor putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare: Vor avea obligația să informeze persoanele vizate că acestea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 18 ore

VIDEO | A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat

A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o...
Ştirea zileiacum o zi

Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști

Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 minute

FOTO | Elevi de la HCC Alba Iulia, în vizită la DSVSA Alba: Elevii din an terminal au aflat principalele activități desfășurate în laborator

Elevi de la HCC Alba Iulia, în vizită la DSVSA Alba: Elevii din an terminal au aflat principalele activități desfășurate...
Curier Județeanacum o oră

VIDEO | UPDATE ACCIDENT rutier în Ighiu: Trei autoturisme, implicate. O persoană, transportată la spital

ACCIDENT rutier în Ighiu: Două autoturisme, implicate. O conductă de gaz, posibil avariată  Pompierii din Alba Iulia intervin la un...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment GIS, Cadastru. Calendar și condiții de participare

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din...
Politică Administrațieacum 2 zile

VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”

Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor

În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea