Comunicat de presă 19 decembrie 2025: Râpa Robilor Aiud – Lucrări de construire biserică și chilii, corp F
19 decembrie 2025
COMUNICAT DE PRESĂ
Râpa Robilor Aiud – Lucrări de construire biserică și chilii, corp F
Numele beneficiarului: MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, AIUD
Obiectivul proiectului: este de a contribui la dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor
Impactul investiției la nivelul localității și a regiunii Centru este unul major întrucât spațiul expozițional al Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” din Aiud este dotat cu infrastructura necesară pentru a găzdui simpozioane, întâlniri tematice și expoziții, oferind un cadru modern, sigur și adecvat activităților culturale și memoriale, unde se vor prezenta atât aspecte istorice ale detenției politice, cât și elementele esențiale din perspectivă spirituală, evidențiind rezistența sufletească a deținuților, credința lor și stăruința în rugăciune. De asemenea, în spațiul expozițional vor fi expuse și obiecte bisericești realizate de către deținuții din acea perioadă.
Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 2.723.302,00 lei/2.706.402,00 lei
Data începeri proiectului: 06.09.2022
Data finalizări proiectului: 31.12.2025
Codul proiectului: PNRR C11-I2-9
MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, AIUD, B Aiud, str. Ostașilor, nr. 37 bis, cod poștal 515200, județul Alba, România, telefon (+40) 745 138 910, email: [email protected]
