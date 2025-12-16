Comunicat de presă 16 decembrie 2025: ANUNȚ FINALIZARE PROIECT „Construire locuințe sociale”, cod SMIS 143516
DATA: 16 Decembrie 2025
ANUNȚ FINALIZARE PROIECT
Proiectul „Construire locuințe sociale”, cod SMIS 143516 a contribuit la realizarea obiectivului priorității de investiție 9.1 (Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate), întrucât construirea și atribuirea către persoane defavorizate a unităților locative va avea ca efect reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Valoarea totală a proiectului este de 9.865.753,29 lei, din care 3.126.232,33 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Proiectul s-a derulat în perioada 10.11.2021 – 31.12.2025.
Obiectivul general al proiectului:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL Sebeș prin promovarea dezvoltării resurselor umane și a incluziunii sociale prin asigurarea de locuințe pentru persoanele defavorizate, deservind grupurile sociale care au cea mai mare nevoie de o locuință și asigurând faptul ca locuințele sociale contribuie la bunăstarea socială a acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1: Îmbunătățirea sistemului de locuire și creșterea calității spațiului public de la nivelul municipiului Sebeș prin edificarea unor locuințe sociale destinate grupurilor defavorizate.
OS2: Creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea infrastructurii de locuire din municipiul Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
15 decembrie 2025: Anunț solicitare obținerea aviz de mediu pentru Planul Urbanistic General al orașului Cugir
15 decembrie 2025 Anunț public Orașul Cugir, titular al Planului Urbanistic General al Orașului Cugir, județul Alba, cu amplasamentul în Orașul Cugir, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la Direcția Județeană de Mediu Alba, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul Direcției Județene […]
Comunicat de presă PNRR – Fianlizare Proiect „Dotatea Școlii Gimnaziale din comuna Hopârta”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA HOPÂRTA Comuna HOPÂRTA, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului cu titlul ,,DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA HOPÂRTA” subiect al contractului de finanțare nr. 1194DOT/2023 cod F-PNRR-DOTĂRI-2023-6036, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru […]
De ce mulți investitori includ aurul în strategiile lor de protecție împotriva inflației (P)
De ce mulți investitori includ aurul în strategiile lor de protecție împotriva inflației Aurul rămâne o resursă valoroasă pentru investitorii care caută diversificare și protecție a capitalului. Este perceput drept „activ de refugiu” – etichetă ce nu garantează randamente viitoare, dar arată încrederea de durată a pieței în valoarea sa. Investițiile pot fi directe (lingouri, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat a primit alt termen
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat...
Persoanele care se luptă cu kilogramele în plus ar putea primi medicamente decontate din 2026. Patru din zece români au o problemă cu greutatea
Persoanele care se luptă cu kilogramele în plus ar putea primi medicamente decontate din 2026. Patru din zece români au...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 526 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 526 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și curte ca în basme
Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și...
Curier Județean
16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate
16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate ANM a emis...
Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5 într-un nou clasament
Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană Consiliul European, întrunit la...