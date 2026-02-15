Competență nouă pentru comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din Alba Iulia: Va căuta soluții și pentru chiriașii evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din Alba Iulia urmează să primească o competență nouă.
Este vorba de soluționarea cererilor depuse de chiriașii evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 19 februarie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, de necesitate, a locuințelor sociale construite prin Strategia de Dezvoltare Locală a zonei urbane marginalizate din municipiul Alba Iulia și locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
În data de 5 februarie 2026 Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat un anunț conform căruia primește acest tip de cereri în perioada 9-20 februarie 2026.
Conform unui raport de specialitate al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Alba Iulia, în ansamblul de locuințe sociale de pe strada Marcus Aurelius existau în cele 75 de unități locative (3 blocuri de locuințe sociale) la momentul repartiției, în 2013, 5 locuințe care s-au repartizat chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
S-au întocmit hotărâri ale Consiliului Local nr.100/2012 pentru aprobarea criteriilor, nr. 178/2012 pentru aprobarea Listei de priorități pentru anul 2012 și nr. 125/2013 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
O unitate locativă din cele 5 s-a disponibilizat, putând fi repartizată unui solicitant care îndeplinește condițiile din OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
