Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării

Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării.

A fost adjunct al șefului IPJ Alba din 3 mai 2011 până la 31 iulie 2025.

Mihai Rus, originar din Horea, județul Alba, pune capăt unei cariere de 35 de ani.

El a ajuns la șefia IPJ Alba după ce a condus Poliția Municipiului Sebeș (2005-2011).

Anterior (2003-2005) a fost șeful Poliției Orașului Abrud.

CV-ul lui Mihai Rus poate fi consultat AICI.

