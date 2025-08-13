Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba
Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării
Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării.
A fost adjunct al șefului IPJ Alba din 3 mai 2011 până la 31 iulie 2025.
Mihai Rus, originar din Horea, județul Alba, pune capăt unei cariere de 35 de ani.
El a ajuns la șefia IPJ Alba după ce a condus Poliția Municipiului Sebeș (2005-2011).
Anterior (2003-2005) a fost șeful Poliției Orașului Abrud.
CV-ul lui Mihai Rus poate fi consultat AICI.
