Rămâi conectat

Ştirea zilei

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării

Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării.

Festivalul Roman Apulum 2025

A fost adjunct al șefului IPJ Alba din 3 mai 2011 până la 31 iulie 2025.

Mihai Rus, originar din Horea, județul Alba, pune capăt unei cariere de 35 de ani.

El a ajuns la șefia IPJ Alba după ce a condus Poliția Municipiului Sebeș (2005-2011).

Anterior (2003-2005) a fost șeful Poliției Orașului Abrud.

CV-ul lui Mihai Rus poate fi consultat AICI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

13 august 2025

De

Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj Cauza producerii incendiului urmat de explozii de la UM Cugir ar fi pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud și existența unor acte de sabotaj. Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

13 august 2025

De

TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole Un bărbat de 64 de ani a decedat miercuri, 13 august 2025, după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România

Publicat

acum 22 de ore

în

12 august 2025

De

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România Mai sunt doar câteva zile până când în Cetatea din Alba Iulia se va întoarce, din nou, în timp, în vremea anticului Apulum și va […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 53 de minute

RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare

RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10,...
Actualitateacum 2 ore

Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi

Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi Distribuție...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 11 minute

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării....
Ştirea zileiacum 37 de minute

Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj

Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj...

Curier Județean

Curier Județeanacum 51 de minute

Românii ar putea plăti cu până la 15% mai puțin la electricitate în 2026. Ministrul Energiei: „E nevoie de o piață corect reglată”

Veste bună! Românii ar putea plăti cu până la 15% mai puțin la electricitate, însă doar  în 2026. Ministrul Energiei:...
Curier Județeanacum 2 ore

Ce cărți de identitate se eliberează la nivelul orașului Cugir: Precizări oficiale

Precizări oficiale legate de eliberarea cărților de identitate la Cugir Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cugir a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele

David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci

13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
Opinii - Comentariiacum o zi

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea