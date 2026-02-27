Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – locul III național în competiția „Colegiul de Antreprenoriat” și organizator al târgului „Carolina Future Fest 2026”

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia se află printre cele mai performante colegii din România, obținând 93,6 puncte și clasându-se pe locul al treilea în competiția națională „Colegiul de Antreprenoriat”. Distincția confirmă calitatea educației antreprenoriale oferite prin firmele de exercițiu, implicarea activă a elevilor și profesorilor, precum și rolul colegiului ca hub de formare pentru viitorii specialiști din domeniul economic, turismului și alimentației publice.

„Rezultatul obținut este o recunoaștere a muncii susținute depuse de elevii noștri și de profesorii coordonatori, dar și a parteneriatelor solide pe care le avem cu mediul de afaceri local. Suntem mândri că putem oferi elevilor o educație aplicată, conectată la realitatea economică”, a declarat prof. Emil Ioan Cetean, directorul colegiului.

Performanța a fost sprijinită de investițiile realizate prin fonduri PNRR, care au modernizat semnificativ infrastructura educațională – săli de clasă și laboratoare dotate cu echipamente IT moderne, mijloace digitale de predare-învățare și resurse care permit simularea realistă a proceselor de business.

Colegiul adresează mulțumiri Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru sprijinul acordat în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR, precum și Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru coordonarea și susținerea constantă a activităților antreprenoriale și a târgurilor de firme de exercițiu la nivel județean și regional.

Anul 2026, unul special pentru comunitatea locală prin statutul Alba Iuliei de Capitală a Tineretului din România, marchează și o nouă etapă de dezvoltare pentru colegiu. În parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și CONAF Alba, instituția va organiza „Carolina Future Fest 2026”, eveniment inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale și Internaționale (CPEENI 2026), poziția 44 din Anexa 2 la OMEC nr. 3197/10.02.2026.

Festivalul va reuni elevi, antreprenori și tineri din întreaga țară, într-un context dedicat inovației, digitalizării și formării competențelor pentru viitor.

„Faptul că suntem în topul național al colegiilor de antreprenoriat și parte a unui proiect major precum Carolina Future Fest ne responsabilizează și ne motivează. Direcția noastră – educație antreprenorială, digitală și orientată spre viitor – este una corectă”, au transmis reprezentanții colegiului.

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” își propune să continue dezvoltarea educației antreprenoriale, să extindă parteneriatele cu mediul de afaceri și să valorifice oportunitățile oferite prin PNRR și prin programele naționale și europene, pentru a pregăti elevii pentru piața muncii și pentru inițiativă antreprenorială în contextul Alba Iuliei – Capitala Tineretului 2026, se arată într-un comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI