Codul rutier 2026 | Şoferii din România ar putea scăpa de amendă dacă nu prezintă fizic permisul și talonul mașinii. Proiect de lege depus la Parlament

Şoferii din România ar putea scăpa de amendă dacă nu prezintă fizic permisul și talonul mașinii. Proiect de lege depus la Parlament

Șoferii ar putea să nu mai fie amendați dacă nu prezintă fizic permisul și talonul mașinii, se arată într-un proiect de lege depus în Parlament de deputatul USR Alexandru Dimitriu. Parlamentarul spune că prin digitalizarea administrației publice, Poliția are posibilitatea verificării documentelor.

„Conform legii, participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia cartea de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente.

Nereprezentarea acestora este calificată drept contravenție. Consider că această sancțiune a devenit învechită, în contextul digitalizării administrației publice și este disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit de lege, acela de a proteja siguranța rutieră”, declară deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege propune modificarea și completarea Codului rutier astfel încât să se considere îndeplinită obligația de prezentare a documentelor „dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”. Sancționarea șoferilor pentru lipsa documentelor fizice nu doar că nu reprezintă o încălcare reală a dreptului de a conduce și nu protejează siguranța rutieră, dar poate genera abuzuri și sancțiuni inutile.

În plus, obligația de a prezenta fizic documentele vine în contradicție cu tendința de digitalizare a administrației publice. Autoritățile publice trebuie să utilizeze mijloacele tehice aflate la dispoziție și să nu impună sarcini inutile cetățenilor.

