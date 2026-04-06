Codul rutier 2026 | Şoferii din România ar putea scăpa de amendă dacă nu prezintă fizic permisul și talonul mașinii. Proiect de lege depus la Parlament

Ioana Oprean

acum 29 de minute

Șoferii ar putea să nu mai fie amendați dacă nu prezintă fizic permisul și talonul mașinii, se arată într-un proiect de lege depus în Parlament de deputatul USR Alexandru Dimitriu. Parlamentarul spune că prin digitalizarea administrației publice, Poliția are posibilitatea verificării documentelor.

„Conform legii, participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia cartea de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente.

Nereprezentarea acestora este calificată drept contravenție. Consider că această sancțiune a devenit învechită, în contextul digitalizării administrației publice și este disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit de lege, acela de a proteja siguranța rutieră”, declară deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege propune modificarea și completarea Codului rutier astfel încât să se considere îndeplinită obligația de prezentare a documentelor „dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”. Sancționarea șoferilor pentru lipsa documentelor fizice nu doar că nu reprezintă o încălcare reală a dreptului de a conduce și nu protejează siguranța rutieră, dar poate genera abuzuri și sancțiuni inutile.

În plus, obligația de a prezenta fizic documentele vine în contradicție cu tendința de digitalizare a administrației publice. Autoritățile publice trebuie să utilizeze mijloacele tehice aflate la dispoziție și să nu impună sarcini inutile cetățenilor.

Cum va fi VREMEA în Transilvania în Săptămâna Mare și de Paștele Ortodox 2026: Temperaturi negative noaptea, ninsori la munte și ploi

acum o oră

6 aprilie 2026

Cum va fi VREMEA în Transilvania în Săptămâna Mare și de Paștele Ortodox 2026: Temperaturi negative noaptea, ninsori la munte și ploi Vremea se va răci și va fi instabilă în Transilvania, fiind așteptate ninsori la munte și ploi, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni dată publicității luni, 6 aprilie 2026, de Administrația Națională de […]

Când vor fi acordate alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție. Banii se dau înainte de Paștele ortodox 2026

acum 2 ore

6 aprilie 2026

Când vor fi acordate alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție. Banii se dau înainte de Paștele ortodox 2026 Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) începe, în această săptămână, plata alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție aferente lunii martie 2026. Peste 3,8 milioane de beneficiari […]

Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone, până vineri

acum 6 ore

6 aprilie 2026

Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone, până vineri Vremea se răceşte accentuat începând de marţi în aproape toată țara, aşa încât în Săptămâna Mare vor fi precipitaţii mixte, chiar şi sub formă de […]

