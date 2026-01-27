Codul rutier 2026 | Schimbare majoră la categoria B: Șoferii români vor putea conduce vehicule mai grele. Care este noua limită

Schimbare majoră la categoria B: Șoferii români vor putea conduce vehicule mai grele. Care este noua limită

Una dintre cele mai importante modificări este pregătită de Uniunea Europeană în ceea ce privește regulile pentru permisul de conducere categoria B.

Noua Directivă europeană privind permisele auto, adoptată la finalul lunii septembrie 2025, vine ca răspuns la transformările rapide din industria auto, în special la creșterea accelerată a numărului de mașini electrice și cu propulsie alternativă.

Schimbarea vizează direct limita maximă de greutate admisă pentru mașinile care pot fi conduse cu permis categoria B.

Regulile actuale, stabilite într-o epocă dominată de motoarele clasice, nu mai reflectă realitatea tehnologică, unde bateriile, sistemele electrice și echipamentele suplimentare adaugă sute de kilograme mașinilor moderne.

Noua limită de 4.250 kg: ce pot conduce șoferii cu permis categoria B

Conform noilor prevederi europene, șoferii vor putea conduce mașini cu o masă totală de până la 4.250 de kilograme, față de limita actuală de 3.500 kg. Această modificare se aplică în special mașinilor electrice, celor alimentate cu hidrogen sau gaz, dar și autocaravanelor sau furgonetelor moderne, care au devenit semnificativ mai grele decât modelele tradiționale.

Măsura elimină o problemă des întâlnită până acum: numeroși șoferi erau obligați să obțină permisul C1 doar pentru câteva sute de kilograme în plus, deși mașinile respective nu erau camioane în sens clasic. Noua regulă oferă mai multă flexibilitate atât utilizatorilor privați, cât și unor categorii profesionale necomerciale.

Totuși, limita de 4,25 tone nu se aplică automat tuturor deținătorilor de permis B. Directiva prevede condiții clare: șoferul trebuie să aibă cel puțin doi ani de experiență și să urmeze un program de instruire suplimentară. Acesta va aborda aspecte precum manevrarea mașinilor mai grele, distanțele de frânare și siguranța rutieră. După finalizarea cursului, în permis va fi înscris un cod special, similar sistemului B96.

Regula se aplică atât mașinilor individuale, cât și combinațiilor cu remorcă, cu condiția ca masa totală să nu depășească pragul stabilit.

Excepția de 5 tone, dar și impactul asupra șoferilor și industriei auto

O a doua modificare importantă introdusă de directivă este posibilitatea de a conduce mașinile de până la 5.000 kg în anumite condiții stricte.

Această excepție este rezervată exclusiv mașinilor cu propulsie alternativă, unde greutatea suplimentară provine din baterii sau alte sisteme energetice moderne.

Pentru această categorie, șoferii vor fi obligați să urmeze o formare suplimentară, axată pe siguranța sistemelor de înaltă tensiune, stabilitatea dinamică și procedurile de încărcare.

Mai mult decât atât, mașinile nu pot fi folosite pentru transport comercial de marfă, iar limita de 5 tone include și eventualele remorci.

Autoritățile europene tratează această măsură ca pe o soluție de tranziție, menită să sprijine electrificarea transportului până când tehnologiile vor deveni mai ușoare.

Pentru proprietarii de autocaravane, microbuze electrice sau vehicule speciale de intervenție, schimbarea reprezintă un avantaj major.

Industria auto salută decizia, considerând-o o adaptare necesară la realitatea pieței. Producătorii de mașini electrice și comerciale ușoare susțin că noile limite reduc barierele administrative și stimulează tranziția către mobilitate verde.

Punerea în practică finală rămâne însă la latitudinea statelor membre. Fiecare țară va decide dacă aplică doar limita de 4,25 tone sau și excepția de 5 tone.

Transpunerea în legislația națională trebuie realizată până cel târziu în 2030, moment din care noile reguli vor deveni efectiv aplicabile pentru șoferii europeni.

