Codul rutier 2026 | Schimbare majoră la categoria B: Șoferii români vor putea conduce vehicule mai grele. Care este noua limită
Schimbare majoră la categoria B: Șoferii români vor putea conduce vehicule mai grele. Care este noua limită
Una dintre cele mai importante modificări este pregătită de Uniunea Europeană în ceea ce privește regulile pentru permisul de conducere categoria B.
Noua Directivă europeană privind permisele auto, adoptată la finalul lunii septembrie 2025, vine ca răspuns la transformările rapide din industria auto, în special la creșterea accelerată a numărului de mașini electrice și cu propulsie alternativă.
Schimbarea vizează direct limita maximă de greutate admisă pentru mașinile care pot fi conduse cu permis categoria B.
Regulile actuale, stabilite într-o epocă dominată de motoarele clasice, nu mai reflectă realitatea tehnologică, unde bateriile, sistemele electrice și echipamentele suplimentare adaugă sute de kilograme mașinilor moderne.
Noua limită de 4.250 kg: ce pot conduce șoferii cu permis categoria B
Conform noilor prevederi europene, șoferii vor putea conduce mașini cu o masă totală de până la 4.250 de kilograme, față de limita actuală de 3.500 kg. Această modificare se aplică în special mașinilor electrice, celor alimentate cu hidrogen sau gaz, dar și autocaravanelor sau furgonetelor moderne, care au devenit semnificativ mai grele decât modelele tradiționale.
Măsura elimină o problemă des întâlnită până acum: numeroși șoferi erau obligați să obțină permisul C1 doar pentru câteva sute de kilograme în plus, deși mașinile respective nu erau camioane în sens clasic. Noua regulă oferă mai multă flexibilitate atât utilizatorilor privați, cât și unor categorii profesionale necomerciale.
Totuși, limita de 4,25 tone nu se aplică automat tuturor deținătorilor de permis B. Directiva prevede condiții clare: șoferul trebuie să aibă cel puțin doi ani de experiență și să urmeze un program de instruire suplimentară. Acesta va aborda aspecte precum manevrarea mașinilor mai grele, distanțele de frânare și siguranța rutieră. După finalizarea cursului, în permis va fi înscris un cod special, similar sistemului B96.
Regula se aplică atât mașinilor individuale, cât și combinațiilor cu remorcă, cu condiția ca masa totală să nu depășească pragul stabilit.
Excepția de 5 tone, dar și impactul asupra șoferilor și industriei auto
O a doua modificare importantă introdusă de directivă este posibilitatea de a conduce mașinile de până la 5.000 kg în anumite condiții stricte.
Această excepție este rezervată exclusiv mașinilor cu propulsie alternativă, unde greutatea suplimentară provine din baterii sau alte sisteme energetice moderne.
Pentru această categorie, șoferii vor fi obligați să urmeze o formare suplimentară, axată pe siguranța sistemelor de înaltă tensiune, stabilitatea dinamică și procedurile de încărcare.
Mai mult decât atât, mașinile nu pot fi folosite pentru transport comercial de marfă, iar limita de 5 tone include și eventualele remorci.
Autoritățile europene tratează această măsură ca pe o soluție de tranziție, menită să sprijine electrificarea transportului până când tehnologiile vor deveni mai ușoare.
Pentru proprietarii de autocaravane, microbuze electrice sau vehicule speciale de intervenție, schimbarea reprezintă un avantaj major.
Industria auto salută decizia, considerând-o o adaptare necesară la realitatea pieței. Producătorii de mașini electrice și comerciale ușoare susțin că noile limite reduc barierele administrative și stimulează tranziția către mobilitate verde.
Punerea în practică finală rămâne însă la latitudinea statelor membre. Fiecare țară va decide dacă aplică doar limita de 4,25 tone sau și excepția de 5 tone.
Transpunerea în legislația națională trebuie realizată până cel târziu în 2030, moment din care noile reguli vor deveni efectiv aplicabile pentru șoferii europeni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți România se numără printre statele europene cu un nivel ridicat al consumului de alcool, caracterizat și prin tipare de consum cu risc crescut. Potrivit raportului „OCDE Reviews of Health Systems: Romania 2025”, publicat de Ministerul […]
FOTO | TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism
TRAGEDIE cumplită în Timiș: Șase persoane și-au pierdut viața după o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism Un accident cumplit, în care și-au pierdut viața 6 persoane, a avut loc în apropiere de Lugoj. Din primele informații este vorba despre o coliziune între un microbuz, un TIR, o autocisternă și […]
Impozit auto 2026 | Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a noului impozit auto: „Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi”
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a noului impozit auto: „Atacul la mașini hibride este cea mai nefericită situație pe care poți să ți-o imaginezi” Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile cere modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto. Reprezentanții organizației au subliniat, într-o conferință de presă, că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Codul rutier 2026 | Schimbare majoră la categoria B: Șoferii români vor putea conduce vehicule mai grele. Care este noua limită
Schimbare majoră la categoria B: Șoferii români vor putea conduce vehicule mai grele. Care este noua limită Una dintre cele...
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți
România, pe primul loc la consumul de alcool: 5% din totalul deceselor înregistrate într-un an. Recomandări urgente făcute de experți...
Știrea Zilei
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență fără margini în sensul giratoriu de la intrare în Alba Iulia: șofer surprins în timp ce circula pe contrasens
Inconștiență fără margini în sensul giratoriu de la intrare în Alba Iulia: șofer surprins în timp ce circula pe contrasens ...
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul care va ușura accesul la Domeniul Schiabil Șureanu
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul Direcția Județeană de Mediu...
Curier Județean
VIDEO | Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost spart un zăpor de gheață
Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost...
26 ianuarie – 1 februarie 2026 | ROADPOL – SPEED: Polițiștii din Alba, acțiuni pentru combaterea vitezei. Trei permise reținute și aproape 20 de abateri contravenționale
ROADPOL – SPEED: Polițiștii din Alba, acțiuni pentru combaterea vitezei. Trei permise reținute și aproape 20 de abateri contravenționale Polițiștii...
Politică Administrație
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
Opinii Comentarii
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi...