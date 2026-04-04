Codul rutier 2026 | Sancțiuni pentru ocuparea abuzivă a locurilor destinate încărcării vehiculelor electrice – proiect
Sancțiuni pentru ocuparea abuzivă a locurilor destinate încărcării vehiculelor electrice – proiect
Staţionarea unui vehicul pe un loc destinat încărcării maşinilor electrice, cu excepţia celor aflate în proces de încărcare, constituie contravenţie, prevede un proiect USR de modificare a Codului rutier, transmite Agerpres.
Menit să sprijine posesorii de maşini electrice prin eliminarea ocupării abuzive a locurilor de lângă staţiile de încărcare, proiectul completează OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, definind explicit locurile destinate încărcării vehiculelor electrice.
„Îţi cumperi o maşină electrică gândind că faci un lucru bun – pentru mediu, pentru buzunarul tău, pentru viitor. Dar, când ajungi la staţia de încărcare şi o găseşti blocată, simţi că tot efortul tău nu contează. Nu e corect. Infrastructura există, dar nu este accesibilă sau depinde de decizii locale, uneori ineficiente. Prin această lege, vrem să redăm normalitatea: staţiile de încărcare trebuie să fie pentru cei care au nevoie de ele. Respect pentru cei care aleg responsabil”, a afirmat deputatul USR Ovidiu Paraschivescu, iniţiator al proiectului, alături de parlamentarii USR Cynthia Păun, Gheorghe Ştefănache şi Cezar Drăgoescu.
Potrivit unui comunicat al USR, în prezent, şoferii de maşini electrice sunt puşi, adeseori, în situaţia de a nu-şi putea încărca autovehiculele pentru că locurile de lângă staţiile de încărcare sunt folosite abuziv, ca simple locuri de parcare, de către alţi conducători auto.
„Locurile destinate încărcării autovehiculelor sunt infrastructură de utilitate publică, nu simple locuri de parcare. Utilizarea lor în alt scop decât cel tehnic reprezintă o deturnare a destinaţiei spaţiului respectiv. În plus, imposibilitatea de a accesa un punct de încărcare marcat pe hartă, dar ocupat abuziv poate duce pentru un posesor de maşină electrică la imobilizarea acesteia în trafic, ceea ce înseamnă inclusiv risc pentru siguranţa rutieră”, se arată în comunicat.
Senatoarea USR Cynthia Păun susţine că „este nevoie de reguli clare şi sancţiuni pentru utilizarea incorectă a acestor locuri”.
România se află încă la coada clasamentului european în ceea ce priveşte infrastructura de încărcare, cu 0,3 puncte de încărcare la 1.000 de locuitori, la distanţă mare de state precum Olanda, Danemarca sau Belgia, se mai arată în comunicat.
„Statul român s-a angajat prin PNRR să instaleze 13.000 de puncte de încărcare până în 2026. Această iniţiativă se asigură că ele vor fi folosite corect, nu ocupate abuziv!”, precizează senatorul USR Gheorghe Ştefănache.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe […]
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). „Cele mai multe investiţii au fost […]
Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF” „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România”, avertizează economistul Radu Georgescu. Citește și: România, la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Standard […]
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor...
PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde...
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026...
Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie...
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie Ziua Automobilistului este celebrată anual, la data de 5 aprilie...