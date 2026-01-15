Actualitate

Codul rutier 2026: Ce vor risca șoferii care nu își plătesc amenzile. Proiect

Mif Lorena

Publicat

acum o oră

în

De

Suspendare a permisului în 90 de zile pentru șoferii care nu își plătesc amenzile

Sancțiunile și amenziile de circulație ajung să aibă reguli tot mai stricte, astfel că Ministerul Dezvoltării a propus majoriări graduale în acet sens.

Un nou proiect de lege, aflat în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării, propune sancțiuni mai dure pentru șoferii care nu își achită amenzile de circulație la termen.

Printre modificările cheie se numără creșterea valorii amenzilor: dacă acestea nu sunt plătite în termen de trei luni, se aplică o majorare de 30%, iar după șase luni se adaugă încă un procent de 30%.

O noutate importantă este că, în cazul neachitării amenzilor în termen de 90 de zile de la data scadentă, șoferilor li se va suspenda dreptul de a conduce.

Pentru a-și recupera permisul, aceștia vor fi obligați să achite toate amenzile restante, nu doar pe cea care a provocat suspendarea.

Obiectivul autorităților

Ministerul explică faptul că aceste măsuri au scopul de a crește disciplina în trafic și de a încuraja respectarea regulilor de circulație.

„Mecanismul majorării progresive și suspendarea permisului sunt gândite pentru a descuraja șoferii să ignore sancțiunile și pentru a spori siguranța rutieră”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

