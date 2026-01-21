Codul rutier 2026 | Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră
Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră
Una dintre cele mai frecvente abateri rutiere este reprezentată de folosirea telefonului la volan. Astfel, legislația rutieră a devenit mai strictă, iar șoferii prinși cu telefonul în mână sau la ureche riscă inclusiv suspendarea permisului.
Telefonul, folosit tot mai des la volan
Telefonul a devenit un obiect esențial în viața de zi cu zi, fiind folosit pentru comunicare, orientare, ascultarea muzicii sau accesarea informațiilor.
Totuși, în trafic, atenția trebuie să rămână concentrată exclusiv asupra drumului. Chiar și o fracțiune de secundă în care privirea se îndreaptă spre ecran poate avea urmări grave, iar datele statistice indică neatenția la volan drept una dintre principalele cauze ale accidentelor.
Ce sumă trebuie să scoată șoferii amendați din buzunar
Codul Rutier interzice în mod explicit folosirea telefonului în timpul conducerii unui vehicul, atunci când acesta este ținut în mână, fiind permise doar dispozitivele de tip hands-free. În aceste condiții, șoferii care vorbesc la telefon, trimit mesaje, caută adrese în aplicațiile de navigație sau țin telefonul pe difuzor în mână în timp ce conduc riscă sancțiuni.
„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni […] folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor”, se arată în Art. 101 punctul 19, din legea circulației.
Amenda pentru această contravenție este de 810 sau 1.012,5 lei și se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni, corespunzătoare a 4–5 puncte de amendă. Aceeași regulă se aplică și șoferilor care filmează sau fac fotografii în timpul conducerii, simplul fapt că telefonul este ținut în mână fiind suficient pentru sancționare.
Sancțiuni mai dure în cazul abaterilor multiple
Situația devine mai gravă atunci când folosirea telefonului are loc în același timp cu o altă abatere rutieră. În acest caz, sancțiunea se încadrează în clasa a III-a de amenzi, cu 6–8 puncte, adică între 1.215 și 1.620 de lei, iar permisul de conducere se suspendă pentru 30 de zile.
De exemplu, dacă vorbești la telefon în timp ce conduci și nu porți centura de siguranță, se aplică sancțiuni separate. Vei primi două amenzi contravenționale, una pentru folosirea telefonului și alta pentru nepurtarea centurii, iar, în plus, permisul de conducere se suspendă pentru o perioadă de o lună. Amenda se aplică și la semafor sau în ambuteiaj, situații considerate deplasare pe drum public.
În 2026, sancțiunile pentru folosirea telefonului la volan pot fi aplicate și pe baza imaginilor video. Camerele de supraveghere, radarele pe trepied sau filmările transmise autorităților pot duce la amendarea șoferilor.
