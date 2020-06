Codul rutier 2020: Ce riscă proprietarii de mașini dacă le împrumută altor conducători auto

Înainte de a împrumuta mașina personală altei persoane, rudă cunostiință sau prieten, trebuie să aveți în vedere că oricine procedează astfel, proprietarul care deține mașina va suferi dacă cel aflat la volan este implicat într-un accident, sau dacă este prins conducând sub influența alcoolului.

Aceeași regulă se aplică și în cazul rovinietei. Conform Ordonanței nr.15/2002, rovinieta se achiziționează și se acordă pe numele persoanei înscrise în certificatul de înmatriculare. Ca atare, fapta de a circula fără rovinietă va duce la sancționarea persoanei care deține mașina, fie ca proprietar, fie în baza unui alt drept (această persoană fiind înscrisă în certificatul de înmatriculare), și nu la amendarea persoanei care conduce mașina.

În cazul RCA, chiar dacă la volanul autoturismului se află altcineva, proprietarul va suferi, potrivit Avocatnet, din perspectiva factorului bonus/malus (istoricul din trafic al asiguratului și influențează prețul asigurării), dacă șoferul este implicat într-un accident. Această regulă nu se aplică dacă deținătorului oficial i se fură autovehiculul.

De asemenea, proprietarul poate răspunde penal pentru încredințarea mașinii sale unei alte persoane este posibilă în anumite situații, mai precis dacă nu cunoaște o serie de detalii despre el căruia îi încredințează volanul:

nu are permis de conducere;

are un permis de conducere necorespunzător sau suspendat;

persoana are probleme cu alcoolul;

persoana care a primit mașina a consumat substanțe psihoactive.

Pentru o asemenea faptă, deținătorul mașinii riscă pedeapsa cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau amendă penală.

Sursa:dcbusiness.ro