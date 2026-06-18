Amenințări cu moartea și violență în propria locuință: Un bărbat va fi judecat la Judecătoria Alba Iulia după ce și-ar fi terorizat soția și ar fi distrus bunuri din casă
Amenințări cu moartea și violență în propria locuință: Un bărbat va fi judecat la Judecătoria Alba Iulia după ce și-ar fi terorizat soția și ar fi distrus bunuri din casă
Judecătoria Alba Iulia a decis, miercuri, 17 iunie 2026 începerea judecății într-un dosar penal care vizează acuzații grave de distrugere și amenințare, după ce judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și a tuturor actelor de urmărire penală efectuate în cauză.
Potrivit actului de sesizare al instanței, faptele pentru care este trimis în judecată un bărbat din Alba Iulia ar fi avut loc în seara zilei de 23 noiembrie 2025, în locuința din strada Rogozului, unde acesta s-ar fi aflat împreună cu soția sa.
Procurorii susțin că bărbatul ar fi lovit cu pumnul sticla ușii de acces în interiorul imobilului, provocând spargerea acesteia, după care ar fi adresat amenințări cu moartea la adresa soției sale, spunându-i că „nu va scăpa de mâna sa” și că „o să o omoare”.
În cadrul anchetei penale, organele de cercetare au administrat mai multe mijloace de probă, între care declarațiile inculpatului, ale persoanei vătămate și ale martorilor audiați, precum și fotografii realizate de polițiști la fața locului pentru documentarea distrugerilor reclamate.
În etapa camerei preliminare, nici inculpatul și nici celelalte părți nu au formulat cereri sau excepții privind legalitatea sesizării instanței, a probelor administrate sau a modului în care au fost efectuate actele de urmărire penală. De asemenea, judecătorul nu a identificat neregularități care să impună anularea unor acte sau excluderea unor probe.
Instanța a stabilit că rechizitoriul respectă condițiile prevăzute de lege, că probele au fost administrate în mod legal și că Judecătoria Alba Iulia este competentă să soluționeze cauza atât sub aspect material, cât și teritorial.
Prin încheierea pronunțată miercuri, 17 iunie 2026, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea procesului penal împotriva inculpatului, acesta urmând să fie judecat pentru infracțiunile de distrugere și amenințare, aflate în concurs de infracțiuni.
Hotărârea poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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