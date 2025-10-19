CODUL MUNCII 2025 | Concediul medical devine un scut legal pentru angajați: Ce drepturi ai și de ce nu poți fi concediat în această perioadă

Concediul medical devine un scut legal pentru angajați: Ce drepturi ai și de ce nu poți fi concediat în această perioadă

Concediul medical nu înseamnă doar o pauză pentru refacere, ci și o protecție legală solidă pentru salariați. Codul Muncii prevede de ani buni interdicția concedierii în perioada în care un angajat se află în incapacitate temporară de muncă, dar anul 2025 a adus câteva clarificări importante, venite atât din practica autorităților, cât și din jurisprudență.

Pe scurt, dacă ești în concediu medical și ai un certificat care acoperă perioada respectivă, angajatorul nu are voie să te concedieze. Iar dacă erai deja în preaviz, acesta se suspendă automat pe durata concediului și se reia abia după ce revii apt de muncă. O decizie recentă a Înaltei Curți a explicat clar cum se aplică aceste reguli, pentru a elimina abuzurile sau confuziile de interpretare.

Ce prevede legea și ce s-a clarificat recent

Articolul 60 din Codul Muncii stabilește fără echivoc: angajatorul nu poate dispune concedierea pe durata incapacității temporare de muncă, dovedită prin certificat medical conform legii. Această protecție se aplică tuturor cazurilor, cu excepția situațiilor extreme, cum ar fi încetarea de drept a contractului sau dizolvarea angajatorului.

O analiză jurisprudențială din 30 septembrie 2025 a venit cu o precizare crucială: momentul interdicției este cel al emiterii deciziei, nu al comunicării ei. Cu alte cuvinte, dacă decizia de concediere este emisă în timp ce ești în concediu medical, ea este nulă, indiferent de data la care primești plicul. Recomandarea specialiștilor este să verifici mereu data de pe document, nu doar momentul comunicării.

Această interpretare se aliniază și altor decizii ale Înaltei Curți, care pun accent pe protecția salariatului în momentele de suspendare a contractului, inclusiv pe durata concediului medical.

Ce se întâmplă cu preavizul și plata în timpul concediului medical

Dacă te îmbolnăvești în timpul preavizului, ai dreptul la suspendarea acestuia pe întreaga durată a concediului medical. După ce revii la muncă, preavizul continuă de unde a rămas. Astfel, poți beneficia de tratament fără presiunea unui termen care curge în paralel.

Pe durata concediului medical, nu ești plătit cu salariu, dar primești indemnizația de incapacitate temporară de muncă, reglementată prin OUG 158/2005. În general, aceasta este de 75% din baza de calcul, dar poate ajunge la 100% pentru anumite diagnostice. Este important să verifici fluturașul de plată pentru a te asigura că zilele și sumele coincid cu certificatul medical, iar în caz de neclarități să soliciți explicații departamentului de HR.

Ce faci dacă primești o decizie de concediere în concediul medical

Dacă, totuși, primești o decizie de concediere emisă în perioada în care ești în concediu medical, ai dreptul să o contești în instanță în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. Instanța poate constata nulitatea deciziei și dispune reintegrarea în funcție, precum și plata drepturilor salariale restante.

Păstrează dovezile esențiale: data emiterii deciziei, plicul, registrul de corespondență, semnătura de primire și certificatele medicale care acoperă perioada respectivă. Dacă angajatorul susține că a emis documentul mai devreme, verifică totuși data de pe act — legea protejează momentul emiterii, nu pe cel al comunicării.

Cazuri limită și sfaturi utile pentru angajați

Există totuși și excepții. Dacă angajatorul își încetează activitatea prin dizolvare, raportul de muncă se închide de drept, indiferent dacă ești sau nu în concediu medical. În aceste cazuri, nu este vorba despre o „ocolire” a protecției legale, ci despre o situație specială reglementată clar.

Specialiștii în dreptul muncii recomandă ca fiecare angajat să verifice temeiul legal al concedierii și să compare datele din documente cu perioada din certificatele medicale. Dacă apar neconcordanțe, se poate cere o opinie juridică sau se poate apela la sindicat sau la ITM.

În final, protecția pe durata concediului medical funcționează doar dacă îți cunoști drepturile și le documentezi corect. Depune la timp certificatele, notează datele de început și sfârșit ale concediului și păstrează o comunicare clară cu angajatorul. Așa te asiguri că îți protejezi atât sănătatea, cât și drepturile la locul de muncă.

