CODUL MUNCII 2025 | Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate

Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate

Potrivit noilor modificări din codul muncii, angajații care lucrează trei ore de muncă în intervalul 22 – 06 dimineața pot primi fie un spor de un sfert de salariu, fie ore mai puține de muncă. Alegerea urmează să fie luată de fiecare angajat, după cum consideră acesta.

Angajatorii nu vor mai putea să impună beneficiile pe care le au salariaţii care muncesc noaptea. Angajaţii vor putea alege fie să primească un spor de 25% din salariul de bază, fie să li se reducă programul de lucru cu o oră faţă de durata normală, fără ca asta să ducă la scăderea salariului.

,,Codul muncii prevede în mod explicit care este perioada în care se lucrează de noapte, respectiv 22 seara şi 6 dimineaţa. Nu trebuiesc depăşite aceste intervale orare. Nu poţi să depăşeşti mai mult de 8 ore pe zi, în medie”, spune Camelia Grădinaru, avocat, potrivit Observator.

Bonusurile se dau dacă angajatul prestează cel puţin trei ore de muncă, în acest interval: ,,Le dă voie să-şi aranjeze programul, astfel încât să poată să fie în avantajul lor. Dacă vorbim de tineri, aceştia au ziua liberă şi atunci pot merge la cursuri sau pot să aibă încă un alt job şi o altă sursă de venit. Dacă vorbim de cei care au copii un job de noapte le dă voie să-şi ducă copiii la şcoală, la diverse activităţi”, spune Aida Chivu, specialist HR.

Aproximativ 20 la sută dintre angajaţi fac muncă de noapte în Uniunea Europeană.

