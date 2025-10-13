Rămâi conectat

Actualitate

CODUL MUNCII 2025 | Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate

Potrivit noilor modificări din codul muncii, angajații care lucrează trei ore de muncă în intervalul 22 – 06 dimineața pot primi fie un spor de un sfert de salariu, fie ore mai puține de muncă. Alegerea urmează să fie luată de fiecare angajat, după cum consideră acesta.

Angajatorii nu vor mai putea să impună beneficiile pe care le au salariaţii care muncesc noaptea. Angajaţii vor putea alege fie să primească un spor de 25% din salariul de bază, fie să li se reducă programul de lucru cu o oră faţă de durata normală, fără ca asta să ducă la scăderea salariului. 

,,Codul muncii prevede în mod explicit care este perioada în care se lucrează de noapte, respectiv 22 seara şi 6 dimineaţa. Nu trebuiesc depăşite aceste intervale orare. Nu poţi să depăşeşti mai mult de 8 ore pe zi, în medie”, spune Camelia Grădinaru, avocat, potrivit Observator.

Bonusurile se dau dacă angajatul prestează cel puţin trei ore de muncă, în acest interval: ,,Le dă voie să-şi aranjeze programul, astfel încât să poată să fie în avantajul lor. Dacă vorbim de tineri, aceştia au ziua liberă şi atunci pot merge la cursuri sau pot să aibă încă un alt job şi o altă sursă de venit. Dacă vorbim de cei care au copii un job de noapte le dă voie să-şi ducă copiii la şcoală, la diverse activităţi”, spune Aida Chivu, specialist HR.

Aproximativ 20 la sută dintre angajaţi fac muncă de noapte în Uniunea Europeană.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Temperatura optimă în casă toamna: Câte grade recomandă medicii pentru un somn odihnitor

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

13 octombrie 2025

De

Cum să setezi centrala toamna pentru un somn odihnitor Odată cu sosirea toamnei și scăderea temperaturilor exterioare, tot mai mulți români aleg să pornească centrala termică pentru a menține confortul în locuință. Medicul pneumolog și specialist în somnologie Răzvan Lungu a explicat pentru Digi24 care sunt intervalele de temperatură recomandate pentru un climat interior adecvat […]

Citește mai mult

Actualitate

Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 ore

în

12 octombrie 2025

De

Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat. Ce urmează să se schimbe De la debutul său, WhatsApp a folosit exclusiv numerele de telefon pentru înregistrare, transformându-le în identificatorul unic al fiecărui utilizator. Însă celebra aplicație de mesagerie se pregătește să facă un pas major: va permite conectarea printr-un nume de utilizator. WhatsApp […]

Citește mai mult

Actualitate

America, lecție de economie dată Europei în 2025. Radu Georgescu: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză”

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

12 octombrie 2025

De

America, lecție de economie dată Europei în 2025. Economist: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză” În 2025, America a dat o lecție de economie Europei, spune economistul Radu Georgescu, care își argumentează părerea cu 4 exemple. „Niciodată să nu pariezi […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

CODUL MUNCII 2025 | Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate

Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate Potrivit noilor modificări din codul muncii, angajații care lucrează...
Actualitateacum 2 ore

Temperatura optimă în casă toamna: Câte grade recomandă medicii pentru un somn odihnitor

Cum să setezi centrala toamna pentru un somn odihnitor Odată cu sosirea toamnei și scăderea temperaturilor exterioare, tot mai mulți...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 11 ore

VIDEO | Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului

Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului Drona agricolă este o inovație...
Ştirea zileiacum 13 ore

Soț și soție din Alba, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene: Prejudiciu de peste 36.000 de lei

Soț și soție, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru fraudă din fonduri europene Doi soți din Alba au...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 ore

FOTO | Sebeș a marcat Ziua Persoanelor Vârstnice cu recitaluri și dansuri populare. 72 de cupluri au fost sărbătorite pentru jumătate de secol de căsnicie

La Sebeș, 1.100 de seniori au participat la evenimentul de socializare organizat de municipalitate pentru Ziua Vârstnicului Pentru a marca...
Curier Județeanacum 19 ore

18 octombrie 2025 | „Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se exprime liber

„Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”

Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Politică Administrațieacum 3 zile

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 39 de minute

13 octombrie: Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor

Marcată în fiecare an la 13 octombrie, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost iniţiată în 1989, după convocarea...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea