Cod Rutier 2025 | Mai puține drumuri pentru șoferi la instituții. Statul la ghișee ar putea să dispară. Ce prevede proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne

Schimbări importante în Codul Rutier ar putea să apară după ce Ministerul Afacerilor Interne a propus un proiect care prevede, printre altele, măsuri pentru siguranța rutieră. Pe lângă asta, o metodă care scapă șoferii de drumurile la instituții și statul la ghișee este prevăzută.

Codul Rutier ar putea fi din nou modificat, potrivit unui nou proiect propus de Ministerul Afacerilor Interne. Noile măsuri urmăresc să elimine cozile de la ghișee și drumurile inutile la instituțiile publice pentru șoferi. Anunțul privind aceste modificări a fost făcut la doar o zi după tragicul accident de pe șoseaua Berceni din București, unde o femeie care traversa regulamentar, împingând un cărucior, a fost lovită mortal de un autoturism.

În prezent, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul „siguranță rutieră”. Potrivit statisticilor, în țara noastră se înregistrează cele mai multe victime ale accidentelor de circulație. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne propune o serie de măsuri menite să sporească siguranța pe drumurile publice.

Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne prevede, printre altele, introducerea conceptului de viteză medie. Concret, pe anumite segmente de drum, precum autostrăzile, ar urma să fie instalate camere fixe care să monitorizeze viteza de deplasare a vehiculelor pe o distanță determinată. În momentul în care se constată depășirea vitezei legale, șoferul va primi automat o amendă.

De asemenea, proiectul aduce modificări privind sancționarea opririlor neregulamentare, urmând ca amenda să fie aplicată direct proprietarului vehiculului. Un alt punct important îl reprezintă digitalizarea procedurilor, menită să simplifice procesul de constatare și comunicare a sancțiunilor. Astfel, documentele nu vor mai fi trimise prin poștă, ci vor putea fi expediate electronic, prin e-mail.

Tot în spiritul modernizării, șoferii ar putea prezenta documentele în format digital atunci când sunt solicitați de poliție. De exemplu, permisul de conducere ar putea fi afișat direct din HUB-ul M.A.I., potrivit informațiilor publicate de BZI.

