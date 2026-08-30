Cod galben de averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Alba: Localitățile vizate

Un cod galben de furtuni, averse torențiale, descărcări electrice, și intensificări ale vântului a fost emis în județul Alba de meteorologii ANM.

Localitățile vizate sunt: Aiud, Ocna Mureș, Câmpeni, Teiuș, Ighiu, Unirea, Bistra, Baia de Arieș, Galda de Jos, Lupșa, Mihalț, Lopadea Nouă, Meteș, Stremț, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Bucium, Cricău, Livezile, Sălciua, Poșaga, Hopârta, Mogoș, Rădești, Rimetea, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor;

,,Averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).”, explică meteorologii ANm.

Codul galben de furtuni este valabil până la ora 15:30.

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