Rămâi conectat

Curier Județean

COD GALBEN de VREME SEVERĂ în Alba Iulia și alte localități din Alba: Anunțul meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

COD GALBEN de VREME SEVERĂ în Alba Iulia și alte localități din Alba

Municipiul Alba Iulia și alte localități din Alba sunt, marți, 19 august 2025, între orele 15.25 și 16.35, sub incidența unei atenționări meteo imediată Cod galben de vreme severă. 

Localități vizate: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Șibot, Săliștea, Gârbova, Câlnic, Cut, Blandiana.

Se vor semnala: averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1…2 cm).

O altă atenționare meteo imediată Cod galben vizează localitățile Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Ohaba și Cenade.

Aici sunt așteptate averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1…2 cm).

Acest Cod galben este în vigoare în intervalul orar 15.55-17.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Iluminat arhitectural pentru biserica din Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

19 august 2025

De

Iluminat arhitectural pentru biserica din Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia În dezbateri în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Alba Iulia se află un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri unități de cult – Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia „Cuvioasa Paraschiva”, situată pe strada Tudor Vladimirescu, […]

Citește mai mult

Curier Județean

COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Localitățile vizate de avertizarea meteo imediată

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

19 august 2025

De

COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Localitățile vizate Mai multe localități din județul Alba sunt, marți, 19 august 2025, sub incidența unei atenționări meteo imediate Cod galben de vreme severă. Averizarea este în vigoare în intervalul orar 14.15-15.15. Localitățile vizate sunt: Aiud, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Meteș, Stremț, Mirăslău, Livezile, Rimetea, Ocoliș și Râmeț. […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Trei elevi și o profesoară de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș în Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea: Misiunea lor de a proteja mediul va continua acasă

Lucian Daramus

Publicat

acum 7 ore

în

19 august 2025

De

Trei elevi și o profesoară de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș în Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea În perioada 10–14 august 2025, stațiunea Cheia, din județul Prahova, a găzduit Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea, eveniment de încheiere al celei de-a 14-a ediții a concursului național de educație pentru mediu. Cei […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 minute

Economistul Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului”

Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului” „Guvernul nu...
Actualitateacum 32 de minute

Însoțitorii minorilor nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar. Poliția de Frontieră va face verificările electronic!

Veste extraordinară! Însoțitorii minorilor nu mai trebuie să prezionte fizic cazierul judiciar. Poliția de Frontieră va face verificările electronic! O...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 7 ore

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit de vecini spânzurat în fața locuinței

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit fără suflare, de vecinii care au...
judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 8 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 19 august 2025: 511 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 19 august 2025: 511 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Iluminat arhitectural pentru biserica din Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul

Iluminat arhitectural pentru biserica din Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia În dezbateri în comisiile de specialitate ale Consiliului Local...
Curier Județeanacum 2 ore

COD GALBEN de VREME SEVERĂ în Alba Iulia și alte localități din Alba: Anunțul meteorologilor

COD GALBEN de VREME SEVERĂ în Alba Iulia și alte localități din Alba Municipiul Alba Iulia și alte localități din...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!

Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR...
Politică Administrațieacum o zi

Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot fi realizate

Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
Opinii - Comentariiacum 12 ore

19 august: Ziua mondială a fotografiei

19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea