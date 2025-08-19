COD GALBEN de VREME SEVERĂ în Alba Iulia și alte localități din Alba: Anunțul meteorologilor
COD GALBEN de VREME SEVERĂ în Alba Iulia și alte localități din Alba
Municipiul Alba Iulia și alte localități din Alba sunt, marți, 19 august 2025, între orele 15.25 și 16.35, sub incidența unei atenționări meteo imediată Cod galben de vreme severă.
Localități vizate: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Șibot, Săliștea, Gârbova, Câlnic, Cut, Blandiana.
Se vor semnala: averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1…2 cm).
O altă atenționare meteo imediată Cod galben vizează localitățile Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Ohaba și Cenade.
Aici sunt așteptate averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1…2 cm).
Acest Cod galben este în vigoare în intervalul orar 15.55-17.00.
