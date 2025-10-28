Rămâi conectat

COD GALBEN de vânt în județul alba. Rafalele vor ajunge până la 70 de kilometri pe oră: Care sunt zonele afectate

Bogdan Ilea

acum 3 ore

COD GALBEN de vânt în județul alba. Rafalele vor ajunge până la 70 de kilometri pe oră: Care sunt zonele afectate. Cât va dura

Meteorologii ANM au emis o avertizare nowcasting de vânt puternic pentru mai multe zone din Alba, astăzi, 28 octombrie, care o să afecteze mai multe zone din județ.

Citește și: VIDEO | Au fost finalizate lucrările la noua parcare din spatele Tribunalului Alba: Câte locuri de parcare sunt disponibile

Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Cenade, sunt zonele afectate de avertismentul ANM. 

,,Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h”, au transmis meteorologii ANM.

Codul galben de vânt puternic este valabil până la ora 16:00.

