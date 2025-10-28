COD GALBEN de vânt în județul alba. Rafalele vor ajunge până la 70 de kilometri pe oră: Care sunt zonele afectate. Cât va dura

Meteorologii ANM au emis o avertizare nowcasting de vânt puternic pentru mai multe zone din Alba, astăzi, 28 octombrie, care o să afecteze mai multe zone din județ.

Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Cenade, sunt zonele afectate de avertismentul ANM.

,,Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h”, au transmis meteorologii ANM.

Codul galben de vânt puternic este valabil până la ora 16:00.

