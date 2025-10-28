VIDEO | Au fost finalizate lucrările la noua parcare din spatele Tribunalului Alba: Câte locuri de parcare sunt disponibile

Au finalizate lucrările la noua parcare din spatele Tribunalului Alba: Câte locuri de parcare sunt disponibile

Au finalizate lucrările la noua parcare din spatele Tribunalului Alba, a anunțat, marți, 28 octombrie 2025, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Parcarea a fost realizată pe locul fostei săli de Sport „1 Mai”, care a ars.

„De astăzi, albaiulienii nu vor mai fi nevoiți să caute un minute în șir un loc de parcare în zona centrală.

Anul viitor vrem să amenajăm și parcarea din Piața Consiliului Europei, care acum nu este amenajată”, a precizat primarul Gabriel Pleșa.

În spatele Tribunalului Alba sunt disponibile acum 34 de locuri de parcare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI