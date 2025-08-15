Rămâi conectat

COD GALBEN de furtuni în zona Munților Apuseni din Alba: Localitățile vizate

COD GALBEN de furtuni în zona Munților Apuseni din Alba

Zona Munților Apuseni din Alba este, vineri, 15 august 2025, între orele 15.00 și 16, sub incidența unei avertizări meteo imediate Cod Galben de furtuni.

Potrivit meteorologilor, sunt așteptate averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice și  intensificări ale vântului (50…60 km/h).

Este prognozată și grindină (1…2 cm).

Localitățile vizate sunt: Câmpeni, Bistra, Roșia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților și Poiana Vadului.

