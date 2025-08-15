COD GALBEN de furtuni în zona Munților Apuseni din Alba: Localitățile vizate
COD GALBEN de furtuni în zona Munților Apuseni din Alba
Zona Munților Apuseni din Alba este, vineri, 15 august 2025, între orele 15.00 și 16, sub incidența unei avertizări meteo imediate Cod Galben de furtuni.
Citește și: 15-16 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi între 33 și 37 de grade
Potrivit meteorologilor, sunt așteptate averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului (50…60 km/h).
Este prognozată și grindină (1…2 cm).
Localitățile vizate sunt: Câmpeni, Bistra, Roșia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților și Poiana Vadului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
