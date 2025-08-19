COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Localitățile vizate de avertizarea meteo imediată

COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Localitățile vizate

Mai multe localități din județul Alba sunt, marți, 19 august 2025, sub incidența unei atenționări meteo imediate Cod galben de vreme severă.

Averizarea este în vigoare în intervalul orar 14.15-15.15.

Localitățile vizate sunt: Aiud, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Meteș, Stremț, Mirăslău, Livezile, Rimetea, Ocoliș și Râmeț.



Se vor semnala, potrivit meteorologilor, averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului(cu viteze de 50-55 km/h), grindină de mici dimensiuni(1…2 cm).

UPDATE: O altă atenționare meteo imediată Cod galben de vreme severă este în vigoare în intervalul orar 15.00-16.00.

Localitățile vizate: Aiud, Ocna Mureș, Zlatna, Câmpeni, Teiuș, Abrud, Ighiu, Unirea, Bistra, Baia de Arieș, Galda de Jos, Roșia Montană, Lupșa, Mihalț, Lopadea Nouă, Meteș, Stremț, Sântimbru, Mirăslău, Albac, Sohodol, Horea, Bucerdea Grânoasă, Bucium, Cricău, Livezile, Sălciua, Poșaga, Hopârta, Mogoș, Rădești, Rimetea, Întregalde, Ocoliș, Râmeț și Ponor.

Se vor semnala: averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1…2 cm).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI