CNA își menține decizia-șoc: Televiziunea Realitatea Plus se închide!

Întrunit miercuri, 8 aprilie 2026, Consiliul Național Audiovizualului a menținut decizia-șoc din ziua anterioară: Televiziunea Realitatea Plus se închide!

Situația postului TV a fost discutată într-o ședință de aproximativ două ore.

Călin Georgescu, reacție dură după decizia închiderii televiziunii Realitatea Plus: „E un abuz în Săptămâna Mare! Nu putem rămâne indiferenți!"

Au fost doar 3 voturi pentru admiterea rediscutării cerute de Realitatea Plus (Georgică Severin și Lucian Dindirică și Daniela Bârsan).

În paralele, la Curtea de Apel București este pe rol cauza în care Realitatea Plus a cerut suspendarea deciziei CNA.

„Plata făcută ieri în timpul votului nostru arată chiar reaua-credință a celui care a făcut plata doar în momentul în care a fost prins că nu făcuse plata. Dar achitarea amenzii acum chiar arată faptul că nu a plătit-o în cele 6 luni prevăzute de lege”, a spus vicepreședintele Valentin Jucan în timpul ședinței CNA care a început acum o oră.

foto – Anca Alexandrescu, realizatoare Realitatea Plus (arhivă; cu rol ilustrativ)

Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia

Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia  Curtea de Apel București a hotărât suspendarea aplicării deciziei CNA privind retragerea licenței postului Realitatea Plus. Deși hotărârea nu este definitivă, aceasta este executorie, astfel că televiziunea își poate continua emisia până la pronunțarea unei decizii finale. Decizia instanței este deja vizibilă în […]

9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate

9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate CNAIR a anunțat impunerea mai multor restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în perioada minivacanței de Paște 2026. Măsura vizează camioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și va fi aplicată pe mai […]

Controale în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile din import. Acțiune comună organizată de ANAF, AVR și ANSVSA

Controale în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile din import. Acțiune comună organizată de ANAF, AVR și ANSVSA Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, împreună cu Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară o acțiune coordonată de control ce vizează operatori economici din domeniul […]

