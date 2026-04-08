CNA își menține decizia-șoc: Televiziunea Realitatea Plus se închide!

Întrunit miercuri, 8 aprilie 2026, Consiliul Național Audiovizualului a menținut decizia-șoc din ziua anterioară: Televiziunea Realitatea Plus se închide!

Situația postului TV a fost discutată într-o ședință de aproximativ două ore.

Au fost doar 3 voturi pentru admiterea rediscutării cerute de Realitatea Plus (Georgică Severin și Lucian Dindirică și Daniela Bârsan).

În paralele, la Curtea de Apel București este pe rol cauza în care Realitatea Plus a cerut suspendarea deciziei CNA.

„Plata făcută ieri în timpul votului nostru arată chiar reaua-credință a celui care a făcut plata doar în momentul în care a fost prins că nu făcuse plata. Dar achitarea amenzii acum chiar arată faptul că nu a plătit-o în cele 6 luni prevăzute de lege”, a spus vicepreședintele Valentin Jucan în timpul ședinței CNA care a început acum o oră.

foto – Anca Alexandrescu, realizatoare Realitatea Plus (arhivă; cu rol ilustrativ)

