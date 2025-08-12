Circulație rutieră închisă temporar pe șoseaua de centură a orașului Zlatna: De când se aplică măsura

Circulație rutieră închisă temporar pe șoseaua de centură a orașului Zlatna

Primăria Orașului Zlatna informează cetățenii că începând de marți, 12 august 2025, circulația rutieră pe șoseaua de centură a orașului Zlatna va fi interzisă temporar.

Măsura este necesară pentru execuția lucrărilor de turnare asfalt-beton, în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere.

„Rugăm participanții la trafic să folosească rutele alternative și să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipajelor aflate în zonă.

Mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, au transmis reprezentanții Primăriei.

