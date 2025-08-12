Circulație rutieră închisă temporar pe șoseaua de centură a orașului Zlatna: De când se aplică măsura
Circulație rutieră închisă temporar pe șoseaua de centură a orașului Zlatna
Primăria Orașului Zlatna informează cetățenii că începând de marți, 12 august 2025, circulația rutieră pe șoseaua de centură a orașului Zlatna va fi interzisă temporar.
Măsura este necesară pentru execuția lucrărilor de turnare asfalt-beton, în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere.
„Rugăm participanții la trafic să folosească rutele alternative și să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipajelor aflate în zonă.
Mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, au transmis reprezentanții Primăriei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între 2 mașini în zona Stadion
Accident rutier la Alba Iulia Un accident rutier s-a produs, luni, 11 august 2025, în jurul orei 23.45, în Alba Iulia. Este vorba de o coliziune între două mașini, petrecută în zona Stadion. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, zona Stadion. Este […]
Vești bune pentru sântimbreni. Un microbuz STP va asigura transportul pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur
Vești bune pentru locuitorii comunei Sântimbru. Un microbuz STP va asigura transportul pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur Locuitorii din comuna Sântimbru vor avea transportul asigurat pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur. În urma solicitărilor făcute de reprezentanții Primăriei Sântimbru către STP Alba, a fost introdus un microbuz, care va înlocui […]
Echipamente digitale pentru Școala Gimnazială „Aron Cotruș” Cergău Mare: Achiziție în derulare
Echipamente digitale pentru Școala Gimnazială „Aron Cotruș” Cergău Mare: A fost lansată achiziția Primăria Cergău a lansat, vineri, 8 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente digitale pentru laboratorul de informatică, laboratorul multidisciplinar și sălile de clasă. Achiziția se realizează in cadrul proiectului “Dotarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii de mizerie pentru milioane de români: Câți bani vor lua salariații care câștigă între 3.000 și 6.000 de lei
Pensii de mizerie pentru milioane de români: Câți bani vor lua salariații care în prezent câștigă între 3.000 și 6.000...
Când începe școala în toamna 2025: Structura anului școlar 2025-2026. Când vor fi vacanțele și ”Școala altfel”
Când începe școala în septembrie 2025: Structura anului școlar 2025-2026. Când vor fi vacanțele și ”Școala altfel” Elevii din România...
Știrea Zilei
La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație de desființare
La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi disponibile Persoanele interesate să ocupe...
Curier Județean
Circulație rutieră închisă temporar pe șoseaua de centură a orașului Zlatna: De când se aplică măsura
Circulație rutieră închisă temporar pe șoseaua de centură a orașului Zlatna Primăria Orașului Zlatna informează cetățenii că începând de marți,...
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între 2 mașini în zona Stadion
Accident rutier la Alba Iulia Un accident rutier s-a produs, luni, 11 august 2025, în jurul orei 23.45, în Alba...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...
Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie?
Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie? Se spune sau nu ”La...