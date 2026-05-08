Stanciu și Rațiu, pe prima listă preliminară a lui Gică Hagi din noul mandat de selecționer al României
Stanciu și Rațiu, pe prima listă preliminară a lui Gică Hagi din noul mandat de selecționer al României
Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat, vineri, 8 mai 2026 lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile amicale din luna iunie 2026.
Pe listă se află doi fotbaliști originari din Alba (Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu), dar şi patru posibil debutanţi: Otto Hindrich, Tony Strata, Marius Corbu şi Ianis Stoica.
Marţi, 2 iunie 2026, de la ora 20:00, România va înfrunta Georgia la Tbilisi.
Sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua, echipa naţională va întâlni selecţionata din Ţara Galilor.
Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.
Lista preliminară cu fotbaliştii care evoluează la cluburi din străinătate
PORTARI
Ionuţ RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0);
FUNDAŞI
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAŞI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ŞUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);
ATACANŢI
Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Excepțional! Andrei Rațiu va juca finala Conference League 2026
Excepțional! Andrei Rațiu va juca finala Conference League 2026 Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu în componență, a izbutit, la capătul zilei de joi, 7 mai 2026, calificarea în finala competiției europene de fotbal Conference League. Echipa fundașului dreapta originar din Alba s-a impus de o manieră categorică în „dubla” cu Strasbourg. După 1-0 pe teren […]
Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, finală pe „Cetate” pentru locul 2!!! Vineri, Metalurgistul, acasă cu Unirea Tășnad și conjudețenele din play-out
Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, finală pe „Cetate” pentru locul 2, sâmbătă, ora 18.00!!! Vineri, Metalurgistul, acasă cu Unirea Tășnad și conjudețenele din play-out Fără doar și poate, în prim-planul weekend-ului fotbalistic se regăsește confruntarea de sâmbătă, de pe „Cetate”, la ora 18.00, în etapa a șasea a play-off-ului eșalonului terț, […]
VIDEO: Nicolae Stanciu, la 33 de ani! Aniversare specială pentru fotbalistul din Alba, căpitanul României!
Nicolae Stanciu, la 33 de ani! Aniversare specială pentru fotbalistul din Alba, căpitanul României! Nicolae Stanciu, fotbalistul din Alba, căpitanul echipei naționale a României, împlinește azi, 7 mai 2026, vârsta de 33 de ani Citește și: Albaiulianul Nicolae Stanciu, în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”! Lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria Născut […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic
Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic Bursa...
FOTO | Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș
Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș Constructorul...
Știrea Zilei
FOTO | Lucrările de amenajare a râului Aiudel, gata de start: Investiție de aproape 115 milioane de lei
Lucrările de amenajare a râului Aiudel, gata de start: Investiție de aproape 115 milioane de lei Încep lucrările de amenajare...
Incident ȘOCANT în Alba Iulia: Fetiță de 12 ani, atacată cu un obiect ascuțit de către un albaiulian de 45 de ani. Agresorul, fugit de la locul faptei, reținut de polițiști
Incident ȘOCANT în Alba Iulia: Fetiță de 12 ani, atacată cu un obiect ascuțit de către un albaiulian de 45...
Curier Județean
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de ordine la „Sărbătoarea Libertății” de la Blaj, Ziua Independenței Naționale în Alba Iulia și competiții sportive în județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de ordine la „Sărbătoarea Libertății” de la Blaj, Ziua Independenței...
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia deschide trei programe internaționale Erasmus+ (BIP) dedicate excelenței în cercetare și cetățeniei globale
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia deschide trei programe internaționale Erasmus+ (BIP) dedicate excelenței în cercetare și cetățeniei globale...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat, în 1859,...
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...