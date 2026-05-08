Stanciu și Rațiu, pe prima listă preliminară a lui Gică Hagi din noul mandat de selecționer al României

Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat, vineri, 8 mai 2026 lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile amicale din luna iunie 2026.

Pe listă se află doi fotbaliști originari din Alba (Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu), dar şi patru posibil debutanţi: Otto Hindrich, Tony Strata, Marius Corbu şi Ianis Stoica.

Marţi, 2 iunie 2026, de la ora 20:00, România va înfrunta Georgia la Tbilisi.

Sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua, echipa naţională va întâlni selecţionata din Ţara Galilor.

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Lista preliminară cu fotbaliştii care evoluează la cluburi din străinătate

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ŞUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANŢI

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

