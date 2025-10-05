Circulația rutieră rămâne ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului. Care este motivul

Circulația rutieră rămâne ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului

Circulația rutieră rămâne închisă pe DN 67C Transalpina cu toate că atenționarea de cod portocaliu a expirat.

Motivul pentru care a fost luată această decizie rămâne însă temperatura scăzută și a umidității de pe partea carosabilă, fenomene ce duc la apariția ghețușului, făcând ca deplasarea pe acest sector să fie una foarte dificilă, motivează DRDP Craiova.

DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis și după expirarea codului portocaliu.

Atenționarea meteo „COD PORTOCALIU” expiră în această seară la ora 20⁰⁰, dar DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere până luni 6.10.2025, ora 12⁰⁰.

Decizia a fost luată din cauza temperaturilor scăzute care și a umidității de pe partea carosabilă, fenomene ce duc la apariția ghețușului, făcând ca deplasarea pe acest sector să fie una foarte dificilă, a transmis DRDP Craiova, ieri, 4 octombrie.

