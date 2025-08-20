Circa 250 de unități din domeniul alimentar și zeci de alte tipuri de unități veterinare, înființate în Alba în prima jumătate a anului 2025
Circa 250 de unități din domeniul alimentar și zeci de alte tipuri de unități veterinare, înființate în Alba în prima jumătate a anului 2025
În prima jumătate a anului 2025, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a verificat și eliberat documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru un număr de 247 unități alimentare.
Este vorba de zeci de alte tipuri de unități sanitar-veterinare, precum mijloace de transport, petshop-uri, exploatații de animale, unități procesare carne, pește și miere, unități neutralizare subproduse de origine animală (SNCU) etc.
Numărul mare de unități nou-înregistrate sau autorizate arată faptul că județul Alba se dezvoltă în domeniul alimentar și veterinar. Rolul DSVSA Alba nu se rezumă doar la înregistrarea și autorizarea unităților alimentare, ci și la monitorizarea și controlul acestora. Echipe de specialiști din cadrul instituției verifică respectarea normelor și standardelor în vigoare, asigurându-se că produsele alimentare și veterinare comercializate în județul Alba sunt sigure și corespund cerințelor legale.
Astfel, în prima jumătate a anului, au fost înregistrate: 60 magazine alimentare, 37 baruri/snack-baruri, 28 restaurante, 21 fast-food-uri, 14 rulote și standuri comerciale, 14 stupine, 9 cantine, 8 centre de prelucrare lapte in cadrul exploatației, 6 măcelarii, 6 pizzerii, 6 unități de tip catering, 5 plăcintarii și covrigării, 4 carmangerii, 4 puncte gastronomice locale, 4 unități de coacere a produselor de panificație și patiserie congelate, 4 unități de vânzare prin internet, 3 cofetarii-patiserii, 3 pensiuni agroturistice, 3 depozite alimentare, 3 brutării, 2 supermarket-uri, 2 laboratoare cofetărie-patiserie, 1 magazin pește viu-pescărie.
De asemenea, au fost înregistrate și 51 mijloace de transport produse de origine non-animală.
Tot în prima jumătate a anului, au fost autorizate sau reautorizate conform Ordinului ANSVSA 10/2024, un număr de 8 mijloace auto pe distante scurte, 7 mijloace transport furaje/cereale, 5 magazine pui de o zi, 2 unități procesare SNCU, 2 exploatații apicole comerciale, 2 petshop-uri, 2 exploatatii tp A suine, 1 incinerator capacitate mare.
În aceeași perioadă, conform Ordinului ANSVSA 83/2014, au fost autorizate 4 magazine de furaje, 2 depozite de furaje, 2 frizerii canine. Conform Ordinului ANSVSA 57/2010, au fost autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului 103 mijloace transport produse de origine animala, 1 unitate tip de tip catering, 1 unitate procesare pește, 1 unitate reambalare și depozit frigorific, 1 abator de capacitate mica și 1 unitate de procesare miere.
DSVSA Alba este autoritatea locală competentă pentru autorizarea și înregistrarea unităților din domeniul alimentar. Documentația necesară, pentru fiecare tip de unitate în parte, se poate transmite inclusiv online, scanat, pe adresa de e-mail [email protected], cu menționarea adreselor de contact.
Prin medicii veterinari oficiali și inspectori se va verifica atât documentația depusă cât și, la fața locului, îndeplinirea cerințelor din domeniul specific și a celor privind igiena produselor alimentare, respectiv a altor aspecte relevante în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.
Operatorii din sectorul alimentar din unităţile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală şi nonanimală trebuie să se asigure că produsele obţinute şi comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică şi că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la: etichetare; asigurarea trasabilităţii; parametrii de calitate şi siguranţă ai materiilor prime şi ai produselor finite; controlul potabilităţii apei; instruirea personalului; controlul stării de sănătate; eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.); eliminarea deşeurilor; întreţinerea şi igiena spaţiilor şi a echipamentelor; aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranţei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei riscurilor şi de identificare a punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unităţii, capacitatea de producţie şi specificul unităţii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Accident GRAV în satul Lupșa: o mașină s-a răsturnat iar o persoană a rămas încarcerată
Statia de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității Lupșa. Din informațiile primite de la apelant ar fi vorba despre un autoturism rasturnat, posibil o persoana incarcerată inconstienta. Forte alocate: 1 ASAS și 1 EPA. Secțiune Știri sub articolul principal Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE […]
ACCIDENT în lanț la Aiud: Autoturism lovit din spate de o mașină și proiectat într-un altul care era oprit la o trecere de pietoni. O persoană a ajuns la spital
ACCIDENT în lanț la Aiud: Autoturism lovit din spate de o mașină și proiectat într-un altul care era oprit la o trecere de pietoni. O persoană a ajuns la spital Un accident rutier în lanț a avut loc marți seara, în municipiul Aiud. O persoană a ajuns la spital după ce un autoturism a fost […]
FOTO | PERCHEZIȚII în Alba Iulia: Un bărbat și o femeie, cercetați de polițiști după ce ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute
PERCHEZIȚII în Alba Iulia: Un bărbat și o femeie, cercetați de polițiști după ce ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute Polițiștii din Alba au efectuat miercuri, 20 august 2025, trei percheziții domiciliare la două persoane bănuite că ar fi vândut produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute. Potrivit IPJ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
RESTRICȚII de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de reparații la un rost de dilatație
RESTRICȚII de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de reparații la un rost de dilatație DRDP Cluj a anunțat că...
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere imperativ o reformă structurală a ANRE: „Protejează interesele marilor actori din energie”
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie solicită o reformă structurală a ANRE Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere imperativ...
Știrea Zilei
Cine este bărbatul din Șard, decedat în urma tragicului accident de pe autostrada A1: Avea 50 de ani, 2 copii și tocmai se întorsese din concediu
Bărbatul din Șard, decedat în urma tragicului accident de pe autostrada A1, avea 50 de ani, doi copii și tocmai...
Video | Ce a mâncat Președintele Nicuşor Dan, la Roşia Montană: ”Compoturi, slănină, şorici, toate făcute în casă și lapte proaspăt muls”
Ce a mâncat Președintele Nicuşor Dan, la Roşia Montană: ”Compoturi, slănină, şorici, toate făcute în casă și lapte proaspăt muls”...
Curier Județean
Accident GRAV în satul Lupșa: o mașină s-a răsturnat iar o persoană a rămas încarcerată
Statia de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza...
Circa 250 de unități din domeniul alimentar și zeci de alte tipuri de unități veterinare, înființate în Alba în prima jumătate a anului 2025
Circa 250 de unități din domeniul alimentar și zeci de alte tipuri de unități veterinare, înființate în Alba în prima...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...