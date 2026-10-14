Cipuri și senzori auto, testați la Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918” cumpără echipamente de precizie

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o achiziție publică pentru un sistem manual de micropoziționare destinat măsurătorilor avansate. Valoarea estimată este de 533.568 lei, fără TVA.

Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 26 octombrie 2026, iar procedura de atribuire este cea simplificată.

Finanțare și scop

Achiziția face parte din subproiectul „Integrarea Inteligenței Artificiale în Proiectarea și Fabricarea de Sisteme Microelectronice pentru Industria de Automotive AI-MEMS”. Acesta este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (Pilonul III, Componenta C9, Investiția I4, dedicată proiectelor transfrontaliere și multinaționale privind procesoarele cu consum redus de energie și cipurile semiconductoare). Contractul de finanțare a fost semnat pe 24 decembrie 2025, iar proiectul se derulează până pe 31 decembrie 2028.

Echipamentele vor sprijini, printre altele, testarea senzorilor integrați prin măsurători directe la nivel de PCB și de cip, într-un context legat de Continental Automotive SRL.

Achiziția acoperă doar parțial cele trei direcții de inovare ale proiectului: electronica auto (integrare eterogenă, RISC-V, securitate cibernetică), tehnologiile de afișare auto (Micro-LED, OLED) și integrarea acestora în sistemele auto.

Ce se achiziționează

Lotul include un singur sistem, format din 13 poziții. Nucleul este un sistem de micropoziționare de tip MPI TS200-Advanced sau echivalent, cu platformă cu rulment de aer, cursă fină de minimum 25 x 25 mm și rezoluție sub 1 µm. Lângă el sunt prevăzute:

*suport universal pentru PCB;

*microscop monocular cu zoom 10x, sistem de iluminare inel LED și cameră video digitală (minimum Full HD, preferabil 4K);

*micropoziționere, patru brațe coaxiale DC și 24 de vârfuri de măsură din tungsten de 7 µm;

*două mese optice cu izolare pneumatică antivibrații;

*o stație de lucru Dell 7980 sau echivalent (procesor Xeon W cu minimum 32 de nuclee, 64 GB RAM, două unități SSD NVMe), un monitor 4K de 32 de inchi și un set tastatură-mouse fără fir.

Produsele trebuie să fie noi, nefolosite și să includă cele mai recente modele. Licențele recondiționate nu sunt acceptate. Referințele la mărci sunt însoțite de mențiunea „sau echivalent”, iar demonstrarea echivalenței revine ofertantului.

foto – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal