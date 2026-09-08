CIL Blaj, liderul surpriză, încă două achiziții: mijlocașii Al. Radu (CFR Cluj) și Y. Beza (CSC  Șelimbăr), jucători under

CIL Blaj, liderul surpriză din Liga 3, încă două achiziții: mijlocașii Al. Radu (CFR Cluj) și Y. Beza (CSC Șelimbăr), jucători under

CIL Blaj, liderul surpriză al Seriei 7 din Liga 3, a mai realizat încă două transferuri, înregimentând jucători „underi”, mutări menite să ofere concurență la acest capito, Al. Radu și Y. Beza

Alexandru Radu vine de la CFR Cluj, fiind un fotbalist polivalent, care a fost rezervă în trei rânduri în ultimele 4 etape în Superligă, inclusiv la recentul meci cu Farul Constanța.

Născut pe 10 iulie 2007, mijlocașul central Alexandru Radu și-a prelungit, la finele anului trecut până în 2030 contractul cu echipa din Gruia. Acesta a cedat cu greu insistențelor blăjenilor, care l-au curtat intens în pauza competițională.

În această vară noul jucător al „galben-albaștrilor”, un transfer extrem de interesant, a promovat examenul de Bacalaureat cu o medie excelentă (9.71) la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, unul dintre cele mai prestigioase din oraș.

Yarin Eugen Beza (10 decembrie 2008) evolueaz mijlocaș defensiv și eset fiul antrenorului Eugen Beza, cel care a jucat la Minaur Zlatna și Apulum Unirea Alba Iulia (în lotul primei promovări în Liga 1). Y. Beza a aparținut de Hermannstadt, a început pregătirea cu CSC Șelimbăr, divizionara secundă pregătită de tatăl său, marcând recent pentru echipa Under 19 în Cupa României. Echipa din „Mica Romă” a mizat în aceste două runde pe Micu-Cristea, S. Bran și Lungar, primii doi având prestații lăudabile în disputele cu Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia.

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