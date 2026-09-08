CIL Blaj, liderul surpriză, încă două achiziții: mijlocașii Al. Radu (CFR Cluj) și Y. Beza (CSC Șelimbăr), jucători under
CIL Blaj, liderul surpriză din Liga 3, încă două achiziții: mijlocașii Al. Radu (CFR Cluj) și Y. Beza (CSC Șelimbăr), jucători under
CIL Blaj, liderul surpriză al Seriei 7 din Liga 3, a mai realizat încă două transferuri, înregimentând jucători „underi”, mutări menite să ofere concurență la acest capito, Al. Radu și Y. Beza
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Alexandru Radu vine de la CFR Cluj, fiind un fotbalist polivalent, care a fost rezervă în trei rânduri în ultimele 4 etape în Superligă, inclusiv la recentul meci cu Farul Constanța.
Născut pe 10 iulie 2007, mijlocașul central Alexandru Radu și-a prelungit, la finele anului trecut până în 2030 contractul cu echipa din Gruia. Acesta a cedat cu greu insistențelor blăjenilor, care l-au curtat intens în pauza competițională.
În această vară noul jucător al „galben-albaștrilor”, un transfer extrem de interesant, a promovat examenul de Bacalaureat cu o medie excelentă (9.71) la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, unul dintre cele mai prestigioase din oraș.
Yarin Eugen Beza (10 decembrie 2008) evolueaz mijlocaș defensiv și eset fiul antrenorului Eugen Beza, cel care a jucat la Minaur Zlatna și Apulum Unirea Alba Iulia (în lotul primei promovări în Liga 1). Y. Beza a aparținut de Hermannstadt, a început pregătirea cu CSC Șelimbăr, divizionara secundă pregătită de tatăl său, marcând recent pentru echipa Under 19 în Cupa României. Echipa din „Mica Romă” a mizat în aceste două runde pe Micu-Cristea, S. Bran și Lungar, primii doi având prestații lăudabile în disputele cu Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia.
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