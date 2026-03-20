Chuck Norris, simbol al filmelor de acţiune şi vedeta serialului „Walker, Texas Ranger”, a murit la vârsta de 86 de ani

Chuck Norris, campionul de arte marţiale care a devenit un star emblematic al filmelor de acţiune şi a jucat rolul principal în serialul de succes „Walker, Texas Ranger”, a încetat din viaţă. Avea 86 de ani.

Chuck Norris a fost internat joi, 19 martie 2026 într-un spital din Hawaii, iar familia sa a publicat vineri un comunicat în care anunţa că acesta a decedat în dimineaţa respectivă. „Deşi dorim să păstrăm confidenţialitatea circumstanţelor, vă rugăm să ştiţi că a fost înconjurat de familie şi s-a stins în pace”, a scris familia sa.

„Pentru lume, a fost un practicant de arte marţiale, un actor şi un simbol al forţei. Pentru noi, a fost un soţ devotat, un tată şi un bunic iubitor, un frate extraordinar şi sufletul familiei noastre”, se mai arată în comunicat. „Şi-a trăit viaţa cu credinţă, cu un scop bine definit şi cu un devotament neclintit faţă de cei pe care îi iubea. Prin munca, disciplina şi bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume şi a lăsat o amprentă de neşters asupra vieţii atâtor oameni”, se precizează în comunicat, potrivit News.ro.

În calitate de star al filmelor de acţiune, Norris se bucura de o credibilitate pe care puţini alţii o puteau egala. Nu numai că a jucat alături de legendarul Bruce Lee în filmul din 1972 „The Way of the Dragon” (cunoscut şi sub numele de „Return of the Dragon”), dar era şi un adevărat campion în artele marţiale, deţinând centura neagră la judo, centura neagră de gradul 3 la Brazilian Jiu-Jitsu, centura neagră de gradul 5 la karate, centura neagră de gradul 8 la Taekwondo, centura neagră de gradul 9 la Tang Soo Do şi centura neagră de gradul 10 la Chun Kuk Do.

Norris a fost extrem de prolific la sfârşitul anilor ’70 şi în anii ’80, jucând în filmele din seria „The Delta Force” şi „Missing in Action”, precum şi în „Good Guys Wear Black” (1978), „The Octagon” (1980), „Lone Wolf McQuade” (1983), „Code of Silence” (1985) şi „Firewalker” (1986).

După o absenţă de şapte ani de pe marile ecrane, Norris s-a alăturat unui grup de vedete de filme de acţiune în pelicula „The Expendables 2”, regizată de Sylvester Stallone, în 2012.

Deşi se bucura de o credibilitate ridicată, Norris nu şi-a condimentat rolurile cu umor, aşa cum au făcut Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis şi Jackie Chan. Cu toate acestea, el a fost vedeta de filme de acţiune preferată a celor care căutau o emblemă tipic americană.

În 1984, Norris a jucat în „Missing in Action”, primul dintr-o serie de filme centrate pe salvarea prizonierilor de război americani care se presupune că erau încă ţinuţi captivi după ce fuseseră capturaţi în timpul Războiului din Vietnam. (Fratele mai mic al lui Norris, Wieland, fusese ucis în timp ce servea în Vietnam, iar actorul şi-a dedicat filmele „Missing in Action” memoriei fratelui său, dar criticii lui Norris şi ai producătorului Cannon Films au susţinut că filmele împrumutau prea mult din conceptul central al filmelor de mare succes „Rambo” ale lui Stallone.)

Pe măsură ce cariera cinematografică a lui Norris a început să-şi piardă din avânt, acesta a făcut o trecere oportună la televiziune, jucând rolul principal în serialul CBS „Walker, Texas Ranger”, inspirat de filmul său „Lone Wolf McQuade”. Serialul a fost difuzat între 1993 şi 2001, iar actorul a reluat rolul lui Cordell Walker în filmele de televiziune „Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion” (1994) şi „Walker, Texas Ranger: Trial by Fire” (2005). Tot în 2005, Norris a realizat ultimul film în care a jucat, „The Cutter”, lansat direct pe DVD.

În ultimii ani, Norris a fost portretizat în meme care documentau fapte fictive, adesea absurde, asociate cu el, precum „Chuck Norris ucide 100% din germeni” şi „Hârtia bate piatra, piatra bate foarfeca, iar foarfeca bate hârtia, dar Chuck Norris le bate pe toate trei în acelaşi timp”. În ultimii ani, Norris a apărut în reclame pentru echipamente de antrenament şi a devenit din ce în ce ma

