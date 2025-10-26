Rămâi conectat

Chiar și mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a reluat în 2025 campania națională „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public”, subliniind un mesaj clar: orice mașină înmatriculată trebuie să aibă poliță RCA valabilă, chiar dacă nu circulă. Regula, adesea ignorată de proprietari, a devenit un element central al strategiei privind economia circulară și urmărește reducerea numărului de vehicule lăsate să ruginească pe străzi, trotuare sau terenuri publice.

Autoritățile amintesc că lipsa utilizării unui autoturism nu suspendă obligația de asigurare, atât timp cât mașina rămâne înmatriculată. Practic, dacă nu vrei să plătești RCA pentru un vehicul nefolosit, singura soluție legală este radierea acestuia. În caz contrar, amenzile și sancțiunile pot fi aplicate inclusiv proprietarilor care au lăsat mașinile neutilizate pe domeniul public sau privat timp de ani de zile.

Ce spune legea

Conform legislației, polița de răspundere civilă auto este obligatorie pentru toate vehiculele înmatriculate, nu doar pentru cele aflate în trafic. RCA acoperă daunele provocate terților în caz de accident, iar legea nu face diferență între mașinile folosite și cele staționate. În lipsa unei asigurări valabile, proprietarul riscă amenzi consistente, reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor.

Campania Ministerului Economiei face parte din Planul de Acțiune pentru Economie Circulară (PAEC) și implică o rețea interinstituțională formată din Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Registrul Auto Român și autoritățile locale. Obiectivele principale sunt reciclarea vehiculelor abandonate și reducerea poluării urbane cauzate de rugină, scurgeri de uleiuri sau ocuparea spațiului public cu epave.

„Este necesară instituirea obligației de plată a asigurării RCA pe întreaga durată în care vehiculul există, indiferent dacă este utilizat sau nu”, precizează ministerul. Practic, orice mașină înmatriculată – fie parcată în garaj, câmp sau în fața blocului – trebuie să fie asigurată.

Când să radiezi un vehicul

Dacă nu vei folosi autoturismul pentru o perioadă lungă sau dacă acesta nu mai poate fi reparat, radierea este cea mai logică soluție. Procesul implică depunerea unei cereri la serviciul de înmatriculări și prezentarea documentelor care atestă scoaterea din uz, cum ar fi dovada predării la un centru autorizat de dezmembrări. Odată radiată, mașina iese din evidențele Registrului Auto Român și din obligația de a avea RCA activă.

Radierea este necesară și în cazul vânzării. Mulți proprietari care lasă mașina „în acte” după vânzare riscă amenzi pentru lipsa RCA, chiar dacă vehiculul nu le mai aparține. În astfel de cazuri, finalizarea formalităților la Direcția Regim Permise și Înmatriculări este esențială.

În viitor, proprietarii care vor păstra vehiculul, dar nu îl folosesc, ar putea avea opțiunea suspendării temporare a înmatriculării, dacă această facilitate va fi reintrodusă în legislație.

Sursa foto: ARHIVĂ

