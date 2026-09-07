Aiudeanul Andrei Cordea – transfer de senzație la Universitatea Craiova! Plecare de la CFR Cluj la campioană!

Andrei Cordea merge la Universitatea Craiova, campioana Românie, mutarea producându-se în ultima zi de mercato

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Cordea a ajuns în „Gruia” în 2025 și s-a impus rapid fiind unul dintre jucătorii de bază ai clujenilor, golgheter în sezonul trecut și în ediția curentă (7 jocuri și 4 reușite).

Craiova este al treilea club mare din România după FCSB și CFR Cluj, Cordea fiind cotat la 3 milioane de euro pe site-ul transfermarkt. de.

Internațional român cu 7 prezențe în tricolor, în ediția trecută a punctat de 15 ori în 38 de partide, plus 5 assist-uri. Ultimul său meci pentru CFR a fost remiza 0-0 cu Farul Constanța în etapa anterioară.

Cum cluburile s-au înțeles, Cordea urmează să accepte propunerea oltenilor, totul fiind legat de restanțele pe care extreme dreaptă le are de încasat de la CFR Cluj

Luna trecută, Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber, tocmai din acest motiv, dar ulterior și-a retras actele

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