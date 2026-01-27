Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba: Proiect inedit în valoare de peste 2,4 milioane de lei
Consiliul Local al Municipiului Sebeș și Consiliul Local al Comunei Vințu de Jos au aprobat recent proiectul „Sebeș și Vințu de Jos Conectate pentru Viitor”.
Prin acest se propune achiziționarea unei soluții digitale pentru serviciile publice locale ale municipiului Sebeș și comunei Vințu de Jos.
Soluția digitală este structurată astfel:
1. Interacțiune Publică (Cetățeni):
Cetățenii vor putea accesa asistentul virtual direct pe website-ul primăriei, chiar și fără a fi autentificați. Aceștia vor putea interacționa cu informațiile disponibile publicului, cum ar fi documente, formulare, proceduri administrative și alte date relevante, utilizând un chatbot bazat pe Inteligență Artificială. Interacțiunea va fi simplă și intuitivă, iar cetățenii vor putea să își găsească rapid informațiile dorite prin întrebări directe.
2. Crearea Contului și Autentificare:
După ce cetățenii se familiarizează cu informațiile accesibile publicului, vor avea posibilitatea de a-și crea un cont personalizat pe portalul primăriei. Prin acest cont, utilizatorii vor putea să acceseze și să gestioneze datele lor personale într-un mod securizat. Soluția va permite autentificarea cetățenilor prin integrarea cu ROeID, astfel încât aceștia să poată interacționa cu datele lor din diverse sisteme informatice sau soluții deja existente în primărie.
De asemenea, asistentul virtual bazat pe Inteligență Artificială va ajuta cetățenii în crearea cererilor direct pe portal. Acesta va ghida utilizatorul prin întregul proces de completare a formularului, oferind sugestii relevante și asistând în mod activ pentru a se asigura că toate informațiile necesare sunt completate corect. AI-ul va analiza cerințele utilizatorului și va preîntâmpina eventualele erori, îmbunătățind astfel experiența cetățeanului și reducând timpul necesar pentru completarea cererilor.
3.Acces la Date Personalizate:
După autentificare, cetățenii vor avea acces la datele proprii, inclusiv informații din arhivele electronice ale primăriei sau alte soluții integrate. De exemplu, cetățenii vor putea vizualiza, statusul cererilor depuse, documente relevante sau vor putea solicita acte oficiale direct prin intermediul asistentului virtual.
4. Interacțiune Internă (Angajații Primăriei):
Pentru angajații primăriei, asistentul virtual va deveni un instrument puternic de interogare internă a datelor și documentelor, permițându-le să acceseze rapid informațiile din arhivele electronice, să verifice statusurile cererilor sau să genereze documente pe baza datelor existente. Angajații vor putea utiliza soluția pentru a răspunde la întrebările interne legate de diverse procese administrative sau pentru a automatiza anumite fluxuri de lucru, totul cu ajutorul Inteligenței Artificiale care va învăța din interacțiunile anterioare.
5. Vizualizarea și Interacțiunea cu Cererile Cetățenilor:
Angajații primăriei, autentificați în platformă, vor avea acces la un modul dedicat în care vor putea vizualiza cererile cetățenilor. Aceștia vor putea urmări statusul fiecărei cereri și vor putea interacționa direct cu cetățenii prin mesaje sau notificări, în funcție de progresul acestora. Inteligența Artificială va facilita gestionarea și procesarea rapidă a cererilor, contribuind la eficiența și transparența comunicării între administrație și cetățeni.
Valoarea totală a proiectului este de 2.482.042,50 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă nerambursabilă a Proiectului „Sebeș și Vințu de Jos Conectate pentru Viitor”, în cuantum de 2.044.035,00 lei fără TVA va fi asigurată din Programul Regiunea Centru.
