VIDEO | Un nou salvator de la ISU Alba, mobilizat în Franța pentru a lupta împotriva incendiilor. Zeci de pompieri din România au plecat astăzi în misiune

Un nou salvator de la ISU Alba, mobilizat în Franța pentru a lupta împotriva incendiilor. Zeci de pompieri din România au plecat astăzi în misiune

Plt. Ioica Ciprian Iulian – conducător autospecială, din cadrul ISU Alba, face parte din cel de-al treilea schimb al modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure care a plecat spre Republica Franceză, pentru a continua misiunea desfășurată de România în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, astăzi, 29 iulie 2026.

Un nou contingent de pompieri din România, mobilizat pentru a lupta împotriva incendiilor din Franța

Astăzi, 29 iulie 2026, cel de-al treilea schimb al modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure a plecat spre Republica Franceză, pentru a continua misiunea desfășurată de România în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Decizia privind continuarea misiunii a fost adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), în data de 27 iulie 2026, ca urmare a solicitării formulate de autoritățile franceze prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Astfel, România și-a prelungit cu încă două săptămâni participarea la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier din Republica Franceză.

Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 1 august 2026, când cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilitățile operaționale de la colegii aflați în prezent în teren.

Tehnica de intervenție aferentă modulului românesc este deja dislocată în Franța, în Departamentul Var, și utilizată în cadrul activităților operative. În consecință, noul contingent va prelua, în baza de operații, autospecialele, echipamentele și misiunile repartizate, asigurând continuitatea intervențiilor fără întreruperea capacității operaționale, potrivit ISU Alba.

Reamintim că, din primul contingent de 40 de militari care a început deplasarea în Franța au făcut parte și 8 salvatori din cadrul ISU Alba (1 ofițer și 7 subofițeri): Lt.col. SANDOR CRISTIAN, Plt.adj.șef OPINCARIU IOAN, Plt.maj. SĂLIȘTEAN IOAN-ANDREI, Sg.maj. MAN ALEXANDRU TIBERIU, Plt.adj.șef RUS BOGDAN-ANDREI, Plt.adj. FLOREA GHEORGHE, Plt. SICOE SEBASTIAN-VASILE, Sg.maj. MUREȘAN ANTONIU-TIBERIU.

Tehnica de intervenție include autospeciale de stingere de ultimă generație, o cisternă de 30.000 l, tehnică radio și o dronă de recunoaștere.

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