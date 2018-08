Cetatea Alba Carolina, un pariu câştigător pentru turismul din județ, dar unde vizitatorii nu găsesc locuri în care să mănânce, să se distreze şi să se cazeze

Cetatea Alba Carolina, cea mai mare cetate fortificată din România a fost restaurată cu bani europeni şi avea toate şansele să devină un pariu câştigător pentru turism. Cetatea aduce anual, în Alba Iulia, un sfert de milion de vizitatori. Oamenii admiră cetatea ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, dar apoi caută locuri în care să mănânce, să se distreze şi să se cazeze. Şi nu găsesc.

Restaurarea cetății a fost finalizată în urmă în 2014. Lucrările de readucere a ansamblului de clădiri, biserici, poduri și porți de acces la starea lor inițială au fost făcute cu finanțare europeană. Fortificația originală a fost construită ca zid de apărare a Imperiului Habsburgic împotriva expansiunii otomane, în 1738.

Efortul a fost atunci unul considerabil: a fost nevoie de 1 milion de guldeni și au fost aduși 20.000 de iobagi din toată Transilvania, dar și arhitecți din Italia, Germania și Austria. 270 de ani mai târziu, lucrările de restaurare a cetății au necesitat și ele un efort financiar considerabil și anume 150 de milioane de euro.

Constantin Inel, directorul adjunct al Muzeului Unirii Alba Iulia: Este o întregire și o refacere a imaginii inițale a acestui ansamblu fortificat de o valoare inestimabilă pentru Transilvania și pentru România. Avem la ora actuală reîntregit sută la sută, ca și traseu, pus la punct din punct de vedere al conservării și cu foarte multe alte complexe de arhitectură în interior.

Cetatea se întinde pe mai bine de 110 hectare. Vizitatorii sunt atrași în principal de cele 2 catedrale, cea a încoronării și cea romano-catolică, cea mai veche din Transilvania. Palatul princiar și de ceremonialul schimbării gărzii de onoare sunt şi ele apreciate de turişti.

Turist: Am venit și noi, că am fost mai sus, și am venit să o vizităm, frumoasă, e foarte ok, cald, lume multă. E prima data în viața mea când vin, deci n-am mai fost până acum, arată foarte ok.

Turist: E prima oară când venim, e un loc pe care îl recomand tuturor, noi suntem din Galați și vreau să vă spunem că am făcut atâția kilometri pentru acest loc frumos, interesant, plin de istorie.

De când au fost finalizate lucrările de restaurare, numărul turiștilor a crescut constant, cu aproape 20% în fiecare an, ajungând acum la aproape 300.000. Oamenii sunt însă în trecere prin Alba Iulia. După câteva ore de plimbare prin cetate, pleacă și se cazează în alte părți.

Mihai Coșer, purtător de cuvânt al primăriei Alba Iulia: Mediul de afaceri autohton, și aici mă refer la cei care sunt în industria ospitalității, nu au prea ținut pasul cu noi. Aș putea spune că în momentul de față mingea este și se joacă undeva în terenul lor, iar terenul lor nu este suficient, avem 1.300 de locuri de cazare la nivelul municipiului, locuri de cazare care sunt mai tot timpul pline.

Constantin Inel, directorul adjunct al Muzeului Unirii Alba Iulia: Alba Iulia trebuie să crească și pentru infrastructura turistică, respectiv capacitatea de cazare, restaurante, servicii care apar colateral acestui domeniu, apoi, cu adevărat, când ai această infrastructură, trebuie să creeze pachetele pentru agențiile de turism.

Accesul în cetate este gratuit. Primăria nu percepe nici taxa de vizitare și nici taxa pentru autoturisme. Tot administrația locala încearcă să promoveze și evenimente nocturne, cu proiecții media și videomapping, pentru ca turiștii să aibă motiv să rămână în zona cel puțin o noapte.

