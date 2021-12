Certificatul Verde ar putea EXPIRA: Cei care au doar 2 doze nu sunt la fel de bine protejați în fața ultimei variante de Covid. Declarațiile lui Raed Arafat

Peste șapte milioane șapte sute de mii de români ar putea rămâne fără certificat verde anul viitor. Asta crede șeful DSU, Raed Arafat care spune că cei care au doar 2 doze nu sunt la fel de bine protejați în fața ultimei variante de Covid, tulpina Omicron.

Formularul de localizare, o necesitate

Secretarul de Stat și Ministrul MAI au avut o ședință în care s-a discutat problema aglomerării la granițele din vest, având în vedere numărul mare de români care se întorc în țară după sărbătorile de iarnă. Aceștia cred însă că verificările și formularul de localizare nu sunt măsuri exagerate.

“Azi, la ședința cu domnul ministru (Lucian Bode – n.r.), situatia era sub control. A trecut valul despre care vorbeați, mai ales ca a intrat si formularul de localizare. Dacă nu e vaccinat sau chiar dacă e, acest formular trebuie completat inainte de a ajunge în graniță, exact cum se întâmpla în alte tari. Ele trebuie completate înainte și doar prezentate la graniță.

Persoanele vaccinate venit din UE plus cel trecute prin boala e mai ușor sa vina (in tara – n.r.) decât cele nevaccinate. Cei care se prezintă fără test din zona roșie intra în carantina 14 zile. Astfel de masuri o sa le vedeți aplicate si in alte tari UE”, a declarat Arafat pentru Realitatea TV.

De asemenea Arafat a amintit importanța respectării perioadei de carantină mai ales în contextul în care noua tulpină Omicron face ravagii în Europa.

“Sper ca vor sta în carantina. Faptul ca ești carantinat și ești prins ieșit e o infracțiune, e o problemă serioasă. Ati văzut cu jucătorii din rugby din Africa Sud. Multi erau testați. Am avut doar un caz, apoi au început sa apară infectări. Carantina are un rol, trebuie sa se înțeleagă asta”.

Șeful DSU spune că presiunea pe sistemul medical poate fi evitată.

“Cu cat vom întârzia, cu atât va fi mai lin atât impactul sanitar, cat și în ceea ce privește celelalte aspecte, inclusiv cele economice”, atrage atenția Raed Arafat.