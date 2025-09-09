Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile: Precizări oficiale

Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile

Proiectul de Ordin privind noile criterii de încadrare în grad de handicap nu prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care dețin deja un certificat cu termen de valabilitate permanent și, după intrarea în vigoare a acestuia, vor exista mai multe afecțiuni pentru care va fi acordat certificat cu termen de valabilitate permanent, precizează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDCA).

„Parte din comunitatea persoanelor cu dizabilități din România s-a adresat în ultimele zile Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu o serie de îngrijorări în legătură cu proiectul de modificare a Ordinului nr. 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap, aflat în transparență decizională.

Astfel, facem următoarele precizări: proiectul de ordin NU prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care dețin deja un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent; în momentul în care ordinul privind noile criterii va intra în vigoare, vor exista mai multe afecțiuni pentru care va fi acordat certificat cu termen de valabilitate permanent. Certificatele deja emise cu termen de valabilitate permanent rămân valabile; în acest moment, evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil se realizează potrivit acelorași prevederi, respectiv ale Ordinului nr. 762/1992/2007; evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil (12/24 de luni) se va realiza în baza unui nou ordin privind criteriile medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap DOAR de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a acestuia”, se menționează într-un comunicat al instituției amintite.

„În acest moment, proiectul de modificare a Ordinului nr. 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap se află în procedură de transparență decizională și nu produce efecte decât după intrarea sa în vigoare, adică după publicarea în Monitorul Oficial al României.

Cât timp proiectul se află în procedura de transparență decizională, pot fi făcute observații și propuneri prin adresa de e-mail [email protected] sau [email protected].

Ținem cont de toate observațiile, propunerile și îngrijorările persoanelor cu dizabilități, astfel că, pentru o mai bună clarificare a propunerilor de criterii întocmite de către Comisia Superioară și Comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății, ANPDPD va organiza în perioada următoare o serie amplă de consultări cu toți actorii implicați. La finalul dezbaterilor, toate observațiile și propunerile primite vor fi analizate și va fi stabilită forma proiectului de ordin care va fi trimisă spre aprobare. Toate persoanele implicate până la acel moment în procesul de consultare vor fi informate cu privire la preluarea sau nu a observațiilor și propunerilor lor. În curând, vom anunța o adresă de e-mail și un call center dedicate nelămuririlor cu privire la propunerile de noi criterii, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns”, se mai menționează în comunicatul ANPDCA.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat vineri, 5 septembrie 2025, procesul de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap prin modificarea și completarea anexei la Ordinul 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.

Potrivit unui comunicat al ministerului, scopul revizuirii criteriilor medico-psiho-sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități este de a elimina, în primul rând, fraudele din sistemul de protecție socială. În al doilea rând, reforma urmărește o protecție mai mare a beneficiarilor. Prin reașezarea criteriilor, se dorește eliminarea neconcordanțelor în procesul de evaluare, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor financiare din cadrul sistemului de protecție.

