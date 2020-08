„Centrul Maria Beatrice” Alba Iulia, câștigător al proiectului „Discover the world” cu finanțare americană. 5000 de dolari investiți în echipamente

Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia a câștigat proiectul „Discover The World” finanțat de organizația caritabilă Latter-day Saint Charities (Utah, SUA). Parteneriatul a fost facilitat de către asociația non-profit „Totul este posibil”.

Proiectul contribuie la completarea substanțială a dotării Camerei de Integrare Senzorială a Centrului Maria Beatrice în care anual, 500 de copii cu afecțiuni neuro-motorii vor beneficia de terapie de stimulare și integrare senzorială.

În contextul pandemiei de coronavirus, vor fi achiziționate echipamente și substanțe care să asigure dezinfectarea și igienizarea camerelor de terapie.

Echipamentele în care au fost investiți banii sunt:

● 52 sets of sensory equipment and devices –Kreativity offer 2,572.83

● 11 pieces of UV bactericide Lamps – LIAMED offer 1,774.13

● Nebulizer apparatus ULV Fogger H05-Dentstore offer 398.12

● Air disinfectant OXIDICE AIR b 5L – Dentstore offer 133.72

● Air disinfectant OXIDICE AIR 1 L – Dentstore offer 26.69

● Videoprojector Epson EB-W05 ,WXGA, 3300

lumeni, Alb [V11H840040] -Dante International SA 512.87

Valoarea totală a echipamentelor este de 5,418.36 de dolari.