Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, apel urgent la donare de sânge pentru o grupă rară: „Avem nevoie de ajutorul vostru”

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a lansat astăzi, 4 decembrie 2025, un apel urgent către donatori. Reprezentanții centrului anunță că grupa AB negativ, cea mai rară grupă de sânge, se află în prezent la un nivel insuficient, în timp ce solicitările pentru această grupă au crescut.

Cei care au grupa AB negativ sunt rugați să se prezinte la donare pentru a ajuta pacienții aflați în nevoie.

„Avem solicitări pe această grupă ,dar din pacate stocul este insuficient . Dorim să ajutăm toți pacienții care au nevoie de sânge, dar în primul rând este nevoie de ajutorul vostru. Rugăm persoanele care au grupa AB negativ, să vină la noi în centru, pentru a dona sânge”, transmit reprezentanții Centrului.

Program donare: Luni – Vineri, 07:30-11:00

Telefon: 0258 834 050

