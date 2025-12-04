Rămâi conectat

Curier Județean

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, apel urgent la donare de sânge pentru o grupă rară: „Avem nevoie de ajutorul vostru”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, apel urgent la donare de sânge pentru o grupă rară: „Avem nevoie de ajutorul vostru”

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a lansat astăzi, 4 decembrie 2025, un apel urgent către donatori. Reprezentanții centrului anunță că grupa AB negativ, cea mai rară grupă de sânge, se află în prezent la un nivel insuficient, în timp ce solicitările pentru această grupă au crescut.

Cei care au grupa AB negativ  sunt rugați să se prezinte la donare pentru a ajuta pacienții aflați în nevoie.

„Avem solicitări pe această grupă ,dar din pacate stocul este insuficient . Dorim să ajutăm toți pacienții care au nevoie de sânge, dar în primul rând este nevoie de ajutorul vostru. Rugăm persoanele care au grupa AB negativ, să vină la noi în centru, pentru a dona sânge”, transmit reprezentanții Centrului.

Program donare: Luni – Vineri, 07:30-11:00
Telefon: 0258 834 050

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de colinde

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

4 decembrie 2025

De

MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de colinde Vineri, 5 decembrie 2025, se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor! Căsuțele cu bunătăți sunt pregătite, bradul e împodobit, Moș Crăciun și-a anunțat venirea, la ora 18.00, iar pe scena special amenajată […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

4 decembrie 2025

De

Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat Un bărbat din Sebeș, în vârstă de 42 de ani, a fost oprit de polițiștii din oraș pentru control. Oamenii legii au descoperit că bărbatul avea permisul de conducere anulat. Citește și: ACCIDENT în Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 47 de ani, din Cugir, prins băut la volan pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 0,82 mg/l

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

4 decembrie 2025

De

Bărbat de 47 de ani, din Cugir, prins băut la volan pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 0,82 mg/l Un bărbat, de 47 de ani, a fost depistat de polițiștii din Cugir, miercuri, 3 decembrie, fiind sub influența băuturilor alcoolice la volan. Este cercetat de oamenii legii.  Citește și: Panică pe o […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 16 minute

Ce se întâmplă cu impozitul pe sere și solarii. Anunțul ministrului Agriculturii: ,,Această prevedere va fi scoasă”

Ce se întâmplă cu impozitul pe sere și solarii. Anunțul ministrului Agriculturii: ,,Această prevedere va fi scoasă” Serele și solariile...
Actualitateacum 2 ore

Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: De la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, a păpușa Labubu, dar și diete și filme

Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: De la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, a...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont alături de Tiberiu Krizbai

Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont După ani...
Ştirea zileiacum 5 ore

ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar pe o stradă din Războieni-Cetate și și-a văzut de drum. Polițiștii i-au făcut dosar

ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, apel urgent la donare de sânge pentru o grupă rară: „Avem nevoie de ajutorul vostru”

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, apel urgent la donare de sânge pentru o grupă rară: „Avem nevoie de ajutorul vostru”...
Curier Județeanacum 4 ore

MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de colinde

MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 zile

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum o săptămână

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor

4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...
Opinii - Comentariiacum 10 ore

4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române

4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române Elaborarea Codului...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea