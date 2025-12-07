Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala Ardeleană de la Cluj-Napoca

Luni, 1 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a fost invitat să participe la prima ediție a Galei Editurii Școala Ardeleană, care a avut loc la Cluj-Napoca, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, sub egida „prin Cultură la Unitate Națională”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența Președintelui Academiei Române, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, care a susținut în fața asistenței conferința Marea Unire de la 1918 – «ora astrală» a istoriei naționale. Agenda culturală s-a întins pe mai mult de zece ore, reunind un maraton de lansări de carte, conferințe și întâlniri cu personalități ale lumii academice: acad. prof. univ. dr. Ion Pop, prof. univ. dr. Ioan Bolovan (membru corespondent al Academiei Române), prof. univ. dr. Vasile Pușcaș (membru corespondent al Academiei Române), profesor doctor emerit Doru Radosav, prof. univ. dr. Marius Bojiță, prof. univ. dr. Mircea Popa, poetul Horia Bădescu, poetul Vasile Igna și mulți alții.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin directoarea Nadia Arsin, a fost prezent în cadrul unui program dedicat tinerilor și seniorilor, având rolul de a vorbi publicului despre copilăria și tinerețea lui Lucian Blaga, până la participarea scriitorului la memorabilul eveniment din 1918, din cetatea unirii, alături de fratele său, Lionel Blaga, primarul de atunci al Sebeșului. A fost prezentat, de asemenea, volumul de debut al poetului Lucian Blaga, Poemele luminii, publicat în anul 1918 și considerat drept darul făcut de Ardeal, prin tânărul poet, României.

Lucian Blaga s-a bucurat de cronici elogioase scrise de Nicolae Iorga și Sextil Pușcariu, care au salutat prezența unui suflu nou în cultura română. Cu prilejul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” ediția a XLV-a, care a avut loc la Sebeș, în luna mai, Centrul Cultural „Lucian Blaga” și Editura Școala Ardeleană au realizat proiectul editorial omagial Poemele luminii, marcând 130 de ani de la nașterea scriitorului de la Lancrăm. Volumul reunește cele 45 de poeme din ediția princeps, alături de alte poezii inedite, bucurându-se de un bogat aparat critic și înscriindu-se, alături de alte titluri blagiene, în Colecția Panteon Românesc coordonată de Președintele Academiei Române, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

Vă prezentăm agenda completă a galei:

AGENDA CULTURALĂ

a Galei Editurii Școala Ardeleană

Prin Cultură la Unitate Națională

EDIȚIA I de ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Luni, 1 Decembrie 2025,

orele 10.00 – 22.00 Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”,

Cluj-Napoca Intrarea liberă!

Târgul de Carte „LECTURA UNEȘTE”, ediția I;

Campania „ROMÂNII CITESC”;

AGENDA CULTURALĂ (conferință, omagii editoriale, lansări de carte, cuvântul bibliotecarilor, cercul micilor cititori și întâlnire cu seniorii Clujului, recitaluri poetice, momente muzicale, proiecție de film).

Ora 10:00 – 10:55

Cuvântul Amfitrionului: FLAVIUS MILĂȘAN, Directorul Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca

Recital poetic susținut de poetul HORIA BĂDESCU

Moment muzical susținut de cântărețul din frunză EUGEN „NUCU” PANDREA

Alocuțiunile Bibliotecarilor: SORINA STANCA, Manager al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj; TEODOR ARDELEAN, Directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare; IOAN CHIRILĂ, Directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca; VALENTIN ȘERDAN-ORGA, Directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Napoca; IOAN PINTEA, Directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

Ora 11.00 – 11.55

IOAN SLAVICI 100

Lansarea volumului: „«LUMILE» LUI IOAN SLAVICI. ÎNTRE «LOIALISMUL» PROHABSBURGIC ȘI DEVOTAMENTUL NAȚIONAL. CU DOSARELE INTEGRALE DE ANCHETARE A LUI IOAN SLAVICI”, autor: Prof. univ. dr. IOAN BOLOVAN, Membru corespondent al Academiei Române. Prezintă: IOAN BOLOVAN și MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN.

OMAGIU EDITORIAL LA 100 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A UNEI MARI PERSONALITĂȚI A TRANSILVANIEI, IOAN SLAVICI (n. 18 ianuarie 1848, Șiria, jud. Arad – d. 17 august 1925, Crucea de Jos, loc. Panciu)

EVOCARE ANDREI ȘAGUNA

Lansarea cărții: „ARHIEPISCOPUL ȘI MITROPOLITUL ANDREI BARON DE ȘAGUNA”, autor: NICOLAE POPEA, ediție de CS III Dr. MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN și Arhim. Dr. CASIAN RUȘEȚ. Prezintă: IOAN BOLOVAN și MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN

NICOLAE POPEA, biograful Mitropolitului Andrei Șaguna, afirma: „Mitropolitul Șaguna este omul istoriei. Aceasta – fie cea bisericească, cea națională sau cea politică – nu se poate scrie fără istoria lui. Mai mult, istoria mitropolitului Șaguna este aproape istoria poporului roman însuși, într-un pătrar de secol cât conduse el destinele noastre naționale”.

Ora 12:00 – 12:55

LUCIAN BLAGA 130

Cercul Micilor Cititori: „CINE CITEȘTE DE MIC CREȘTE MARE ȘI VOINIC”. LUCIAN BLAGA explicat copiilor. Invitat special: poetul VASILE IGNA

Lansarea ediției aniversare: „POEMELE LUMINII” de LUCIAN BLAGA. Prezintă: NADIA-DIANA ARSIN, Directoarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș. (Micii cititori vor primi un exemplar din volumul lansat, răvașe cu poemele Poetului Lucian Blaga și alte surprize.) Eveniment realizat în colaborare cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș.

Întâlnire cu Seniorii Clujului: „LECTURA UNEȘTE, CITITUL ÎNTINEREȘTE”. Prezintă: IOAN CONSTANTINESCU, Președintele Asociației Pensionarilor Cluj

Ora 13:00 – 13:55

Eveniment „240 DE ANI DE LA MARTIRIUL LUI HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”

Lansarea romanului istoric „PASĂREA CERULUI” de EUGEN URICARU (ficțiune având la bază faptele istorice ale românilor din Transilvania și lupta lor pentru libertate și unitate) și a volumului de poeme „LITANII PENTRU HORIA” de LEONID DIMOV. Prezintă: Acad. Prof. univ. dr. ION POP, critic și istoric literar

Lansarea volumelor: „CÂNTECE DESPRE HOREA” de ARON COTRUȘ și „HORIA. TRAGEDIE ISTORICĂ ÎN 5 ACTE” de GHIȚĂ POPP. Prezintă îngrijitorul edițiilor: Prof. univ. dr. MIRCEA POPA, critic și istoric literar

Ora 15:00 – 15:55

DORU RADOSAV 75

Lansarea volumului „SENTIMENTUL RELIGIOS LA ROMÂNI. SEC. XVII–XX. O PRIVIRE ISTORICĂ” de DORU RADOSAV. Prezintă: Conf. univ. dr. IONUȚ VIRGIL COSTEA, Directorul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei; Conf. univ. dr. FLORINA ILIS, Șef serviciu – Cercetare bibliografică în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

DORU RADOSAV este profesor doctor emerit la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specialist în istorie medievală, istorie orală, istoriografie, istoria mentalităților, istoria cărții vechi românești. Director al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca (1991-2016) și al Institutului de Istorie Orală din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (din 1997). Coordonator a numeroase proiecte de cercetare și de documentare a rezistenței anticomuniste românești.

Ora 16:00 – 16:55

Întâlnire cu VASILE PUȘCAȘ

Lansarea volumului: „MAGNA CIVITAS. THE WORLDS OF OUR WORLD. STUDIES IN THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS” de VASILE PUȘCAȘ, Colecția de „Istorie contemporană” a Editurii Școala Ardeleană

VASILE PUȘCAȘ este profesor universitar doctor, șeful Departamentului pentru Afaceri Europene în Guvernul României (decembrie 2008 – octombrie 2009), negociator-șef pentru aderarea la Uniunea Europeană, membru corespondent al Academiei Române, absolvent Fulbright.

Povestea cărților:

I. „CONSTRUIND UNIREA CEA MARE” (Vol. I-VIII). Coordonatori: IOAN-AUREL POP, IOAN BOLOVAN, IOANA-MIHAELA BONDA, ANA VICTORIA SIMA, TEODOR LAURENȚIU POPESCU

II. „TRIANON, TRIANON! UN SECOL DE MITOLOGIE POLITICĂ REVIZIONISTĂ”. Coordonatori: VASILE PUȘCAȘ, IONEL N. SAVA

III. „DICTATUL DE LA VIENA, TRANSILVANIA ŞI RELAȚIILE ROMÂNO-UNGARE (1940-1944)”, autor: VASILE PUȘCAȘ

IV. „CIVILIZAȚIA ROMANĂ ÎN DACIA”, autor: MIHAI BĂRBULESCU

V. „ȘCOALA ARDELEANĂ. ANTOLOGIE DE TEXTE” (1743‒1830), ediție revăzută și adăugită. Introducere, cronologie, notă asupra ediției, selecție și coordonare: EUGEN PAVEL.

Prezintă: VASILE GEORGE DÂNCU, Directorul Editurii Școala Ardeleană

Ora 17:00 – 17.55

Conferința „MAREA UNIRE DE LA 1918 – «ORA ASTRALĂ» A ISTORIEI NAȚIONALE” susținută de Acad. Prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP, Președintele Academiei Române

Lansarea volumelor: „ROMÂNIA. ARGUMENTE ISTORICE” de IOAN-AUREL POP și „RĂSCOALA LUI HOREA”, vol. I–II, autor: DAVID PRODAN (ediție de IOAN-AUREL POP)

IOAN-AUREL POP este academician, profesor universitar, doctor în istorie, Președintele Academiei Române, multiplu omagiat cu titlul de Doctor Honoris Causa și recompensat cu cele mai înalte distincții ale statului român, moldovenesc, francez și italian, personalitate recunoscută și apreciată la nivel internațional.

Trofeul Recunoștinței, distincție acordată de Editura Școala Ardeleană Domnilor MARIUS BOJIȚĂ, HORIA CIORCILĂ, ADRIAN CRIVII, ȘTEFAN GADOLA, DANIEL METZ, IOAN RUS, OVIDIU TURCU pentru susținerea culturii scrise românești.

Ora 18:00 – 18.55

LIVIU MAIOR 85

Lansarea lucrării: „ROMÂNII ÎN «A TREIA EUROPĂ». LOIALITATE. REVOLUȚIE. UNITATE (1848-1918)” de LIVIU MAIOR. Vor lua cuvântul: IOAN-AUREL POP, VASILE PUȘCAȘ, IOAN BOLOVAN

LIVIU MAIOR este profesor universitar doctor, personalitate marcantă a cercetării istorice și diplomației contemporane, multiplu Doctor Honoris Causa, fost Ministru al Educației din România și Președinte al Comisiei Naționale UNESCO, om politic și diplomat (senator și ambasador), promotor al valorilor naționale și susținător al intereselor României la nivel internațional.

Ora 19:00 – 19.25

NICOLAE MĂRGINEANU 130

Lansarea volumului: „MĂRTURII ASUPRA UNUI VEAC ZBUCIUMAT”, autor: NICOLAE MĂRGINEANU. Ediția a III-a, revăzută, îngrijită de DANIELA MĂRGINEANU-ȚĂRANU. Prefață de MIRCEA MICLEA. Prezintă: RUXANDRA CESEREANU, scriitoare, profesor universitar doctor și cercetător științific; regizorul NICOLAE MĂRGINEANU Jr., fiul autorului.

NICOLAE MĂRGINEANU este unul dintre cei mai mari psihologi români, care a avut un rol esențial în retrocedarea integrală a Ardealului după cel de-al Doilea Război Mondial, autor a 12 cărți de psihologie, arestat și condamnat de regimul comunist din România la ani grei de temniță.

Ora 19:30

2025 – ANUL „CARDINAL IULIU HOSSU”

Recital de poezie religioasă susținut de poetul ADRIAN POPESCU

Proiecție de film: „IULIU HOSSU. ARIPI DE DOR. DE LA MAREA UNIRE LA SIGHET”, realizat de elevele Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca: SONIA MUDURE, ECATERINA POP-CURȘEU, REBECA ENACHE-GĂZDAC, DORA RUS. Profesori coordonatori: OFELIA HOSSU, EMILIA BORZA.

Proiecție de film: „CARDINALUL”, în prezența regizorului NICOLAE MĂRGINEANU.

Lansarea cărții: „CARDINALUL. ARHIEREUL IULIU HOSSU, SIMBOL AL MARII UNIRI DIN 1918. SCENARIU CINEMATOGRAFIC LITERAR PENTRU FILMUL ISTORIC BIOGRAFIC OMONIM. DE LA VIAȚĂ LA FILM CU O SUITĂ DE EVOCĂRI, MĂRTURII ȘI CONFESIUNI”, de BOGDAN ADRIAN TOMA și NICOLAE MĂRGINEANU. Prezintă: GELU HOSSU, Președintele Asociației „Cardinal Iuliu Hossu” din Cluj-Napoca, biograf al Cardinalului, și CS II dr. IOANA‑MIHAELA BONDA, Direcția Patrimoniu Cultural Universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Organizatorii evenimentului: Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca, Fundația Transilvania Leaders, Editura Școala Ardeleană.

