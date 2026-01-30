Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu se află proiectul
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș
Consiliul Local Sebeș a adoptat, în ședința ordinară de joi, 29 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect.
Noul centru multifuncțional de la Sebeș urmează să fie edificat pe strada Tipografilor, nr. 4
Potrivit documentației, valoarea totală a proiectului, finanțat în cadrul Programului de incluziune și demnitate socială, este în cuantum de 14.673.509,81 lei inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă în cuantum de 11.108.538,42 lei inclusiv TVA.
Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile Uniunii Europene.
Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie/și sau excluziune socială și ceilalți copii reprezintă unul dintre scopurile proiectului.
Durata de implementare a obiectivelor asumate prin cererea de finanțare este de 48 luni, din care 19 luni pentru finalizarea obiectivului de investiții, proiectarea si construirea centrului de zi pentru copii și 29 luni pentru furnizarea serviciilor sociale, sportive, culturale pentru copii, preșcolari, școlari din municipiul Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni: În ce stadiu este proiectul
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, marți, 27 ianuarie 2026, că Primăria Abrud a depus solicitare de acord de mediu pentru construirea unui pod nou. Administrația locală din Abrud își propune construirea unui pod peste Valea Cernița. Podul urmează să fie […]
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră este restricționată miercuri, 28 ianuarie 2026, pe o stradă din municipiul Alba Iulia unde se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă. În intersecția străzilor Doinei, Vasile Alecsandri și Henri Coandă, Compania Apa CCTA […]
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a reacționat rapid și ferm în cazul unui localnic care a depozitat ilegal deșeuri, chiar în fața blocului. „Un aiudean și-a făcut curățenie în propriul apartament, însă, dintr-o neatenție (vrem să credem), a depozitat deșeurile pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. ”Domnul Goe”, ”Vizită” și ”Bubico”, printre celebrele schițe scrise de el
30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. ”Domnul Goe”, ”Vizită” și...
Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar putea crește
Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar...
Știrea Zilei
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție...
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas, reușim să dovedim că lucrurile bune se construiesc prin oameni”
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas,...
Curier Județean
Într-o comună din Alba o investiție punctuală în canalizare și epurarea apelor va rezolva dintr-un foc probleme din două sate
Într-o comună din Alba o investiție punctuală în canalizare și epurarea apelor va rezolva dintr-un foc probleme din două sate...
Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au decis aleșii locali
Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au...
Politică Administrație
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu se află proiectul
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș Consiliul Local Sebeș a adoptat, în ședința ordinară de...
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni: În ce stadiu este proiectul
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat,...
Opinii Comentarii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții În fiecare an, pe...