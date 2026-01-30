Politică Administrație

Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu se află proiectul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș

Consiliul Local Sebeș a adoptat, în ședința ordinară de joi, 29 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect. 

Noul centru multifuncțional de la Sebeș urmează să fie edificat pe strada Tipografilor, nr. 4

Potrivit documentației, valoarea totală a proiectului, finanțat în cadrul Programului de incluziune și demnitate socială, este în cuantum de 14.673.509,81 lei inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă în cuantum de 11.108.538,42 lei inclusiv TVA.

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile Uniunii Europene.

Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie/și sau excluziune socială și ceilalți copii reprezintă unul dintre scopurile proiectului. 

Durata de implementare a obiectivelor asumate prin cererea de finanțare este de 48 luni, din care 19 luni pentru finalizarea obiectivului de investiții, proiectarea si construirea centrului de zi pentru copii și 29 luni pentru furnizarea serviciilor sociale, sportive, culturale pentru copii, preșcolari, școlari din municipiul Sebeș.

