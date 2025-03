Cel mai cunoscut escroc din județul Alba, cu multiple identități, condamnat la peste 7 ani de închisoare: A înșelat mai multe femei cu sute de mii de lei

Adrian Petru Groza, zis Keops sau Mânuţă, unul dintre cei mai cunoscuți escroci din Alba din ultimii 20 de ani, a fost condamnat la 7 ani și 4 luni de închisoare, după ce a înșelat mai multe persoane cu peste 800.000 lei. Din pedeapsă i se scad aproximativ doi ani, pentru că a fost arestat preventiv.

Keops a fost acuzat de cinci fapte de înşelăciune, două de fals în înscrisuri sub semnătură privată, şantaj şi conducere a unui autovehicul fără permis de conducere.

Valoarea banilor obţinuţi de Keops prin faptele de înşelăciune este uriaşă: peste 450.000 de lei, 60.000 de lire şi 9.000 de euro. Suma totală în RON depăşeşte 800.000 de lei.

Menționăm că bărbatul cunoscut ca și Keops a scris și o carte, intitulată ”Lasă-i să facă ce vrei tu”, al cărei conținut poate fi rezumat în pasajul folosit ca postafață și pe care îl redăm integral:

”Le-am spus și am demonstrat că i-am manipulat, dar nu au crezut.

Au spus că deciziile și hotărârile le-au luat el, în cunoștință de cauză. Au susținut că acțiunile lor au fost făcute fără vreo influență din afară.

Pare incredibil. Asta se întâmplă când aplici în mod profesionist ceea ce am scris în| această carte.

Este mai ușor să manipulezi oamenii decât să îi convingi că au fost manipulați.

Cunoașterea principiilor și tehnicilor de influențare șl manipulare te ajută să depistezi mai ușor și în timp util intențiile altor persoane de a te manipula astfel, îți vei putea construi o strategie de contracarare.

Dacă tu crezi că nimeni nu te manipulează, înseamnă că ai ajuns pe mâna profesioniștilor.

Aplică cu măiestrie conținutul acestui ghid și ”lasă-i să facă ce vrei tu”, a scris Adrian Petru Groza.

Potrivit Parchetului, în perioada decembrie 2019-mai 2020, în timp ce bărbatul de 34 de ani a avut o relaţie cu persoana vătămată M., a indus-o în eroare pe aceasta folosindu-se de calităţi mincinoase şi a determinat-o să îi remită diverse sume de bani necesare pentru a se înscrie la bursă, respectiv pentru a deveni colaborator al Serviciului de Informaţii Externe şi ulterior subofiţer, persoana vătămată predându-i inculpatului suma totală de aproximativ 141.200 lei.

De asemenea, în perioada 17-18.06.2020 l-a determinat pe numitul L., prin constrângere psihică să achite suma de 6.200 lei, reprezentând preţul unui autoturism închiriat de la o societate şi pe care îl avariase în proporţie de 80% în urma unui accident rutier.

Keops a pretins că este poliţist şi că în caz contrar îi va face plângere pentru distrugere, dând, totodată, de înţeles că sunt mai multe nereguli în legătura cu modul în care a acţionat persoana vătămată care vor fi trecute cu vederea în cazul în care achită suma de 6.200 lei, fapt ce a determinat-o pe persoana vătămată să remită suma solicitată. La data de 2 iulie 2020, bărbatul a condus un autoturism pe o stradă din municipiul Alba Iulia, fără a deţine permis de conducere.

O altă faptă de înşelăciune în formă continuată s-a produs în perioada 2016-2019. În timp ce avea o relaţie cu numita B., i-a câştigat încrederea şi a indus-o în eroare pe aceasta, folosind identităţi fictive precum şi calităţi mincinoase (preot, constructor, medic, angajat al unei instituţii bancare) şi i-a solicitat remiterea a diverse sume de bani, în mod repetat, sub diverse pretexte, sume pe care persoana vătămată i le-a predat, suferind în acest fel un prejudiciu de aproximativ 307.960 lei.

În plus, în perioada ianuarie 2021-mai 2021, Keops, în baza unei legături subiective cu suspectul C., au indus-o în eroare pe persoana vătămată D., căreia i-au solicitat suma de aproximativ 60.000 lire în mai multe tranşe, parte din aceasta cu titlu de mită pentru organele de poliţie şi Curtea de Conturi, parte ca o investiţie financiară în urma căreia va primi dobândă. Suma a fost remisă de femeie celor doi bărbaţi, iar ulterior nu i-a mai fost restituită.

În perioada mai-iunie 2021 inculpatul A. P. G. l-a indus în eroare pe numitul D., prezentându-i în mod mincinos faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală scoate la licitaţie două autoturisme şi că poate obţine respectivele autoturisme cu suma de 9.000 euro. Bărbatul a plătit în acest scop suma de 7.500 euro, dar nu a mai primit autoturismele promise şi nici nu i-a fost restituită suma achitată.

Solutia pe scurt

I. În temeiul art. 396 alin. (1) și alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru …., pentru săvârșirea infracţiunii de fals în înscris sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) rap. la art. 321 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 396 alin. (1) și alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru, cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârșirea infracţiunii de fals în înscris sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) rap. la art. 321 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 396 alin. (1) și alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru, cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârșirea infracţiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) Cod penal (în dauna persoanei vătămate CAR P.), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 396 alin. (1) și alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru, cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârșirea infracţiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. (1) ?i (2) Cod penal (în dauna persoanei vătămate CAR T.), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 396 alin. (1) și alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru, cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârșirea infracţiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. (1) ?i (2) Cod penal (în dauna persoanei vătămate B.C.L.), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 396 alin. (1) şi alin. (2) Cod de procedură penală raportat la art. 244 alin. 1 ?i alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i art. 43 alin. (5) C. pen., condamnă pe inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru ….. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (persoană vătămată M.R.).

În temeiul art. 396 alin. (1) şi alin. (2) Cod de procedură penală raportat la art. 244 alin. 1 ?i alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i art. 43 alin. (5) C. pen., condamnă pe inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru, cu datele de identificare de mai sus, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (persoane vătămate D.E. şi D.D.C.).

În temeiul art. 396 alin. (1) şi alin. (2) Cod de procedură penală raportat la art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i art. 43 alin. (5) C. pen., condamnă pe inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 396 alin. (1) şi alin. (2) Cod de procedură penală raportat la art. 207 alin. 3 Cod penal rap. la art. 207 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i art. 43 alin. (5) C. pen., condamnă pe inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj.

Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 201/01.04.2022 în dosar nr. 5983/176/2020 a Judecătoriei Alba Iulia, definitivă prin Decizia penală nr. 594/20.07.2022 a Curţii de Apel Alba Iulia (mandat de executare a pedepsei nr. 222/2022).

Decontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni luni închisoare, aplicată inculpatului, ca urmare a contopirii pedepselor antereferite, prin sentința penală nr. 201/01.04.2022 în dosar nr. 5983/176/2020 a Judecătoriei Alba Iulia, definitivă prin Decizia penală nr. 594/20.07.2022 a Curţii de Apel Alba Iulia, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, după cum urmează: – 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal – 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal – 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi 43 alin. 5 Cod penal. În temeiul art. 40 Cod penal, rap. la art. 38 alin. (1) Cod penal şi art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, instanţa contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre de 2 ani închisoare, 3 ani şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare, cu cele stabilite pentru infracţiunile concurente anterior menţionate de 1 an şi 6 luni închisoare , 1 an şi 6 luni închisoare , 1 an şi 6 luni închisoare și va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, la care se va adăuga un spor obligatoriu şi fix de o treime din celelalte pedepse, respectiv 3 ani şi 10 luni închisoare [(1/3) x 3 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare], în final inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru urmând a executa pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 4 luni închisoare, în regim de detenție efectivă.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) C.proc.pen. raportat la art. 72 alin. (1) C.pen, deduce din durata pedepsei, durata reţinerii de 24 de ore din data de 06.11.2019 până la data de 07.11.2019. În temeiul art. 40 alin. 3 Cod penal deduce perioada executată de la data de 17.02.2023, la zi, conform Sentinţei penală nr. 201/01.04.2022 în dosar nr. 5983/176/2020 a Judecătoriei Alba Iulia, definitivă prin Decizia penală nr. 594/20.07.2022 a Curţii de Apel Alba Iulia.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 222/2022 din 17.02.2023 emis de Judecătoria Alba Iulia şi emite un nou mandat de executare a pedepsei la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) C.proc.pen. raportat la art. 72 alin. (1) C.pen., deduce din pedeapsa aplicată prin prezenta sentință durata reținerilor inculpatului din prezenta cauză, de la data de 06.11.2019 la data de 07.11.2019, de la data de 02.07.2020 la data de 03.07.2020 şi de la data de 06.10.2021 până la data de 07.10.2021. II.

În temeiul art. 396 alin. (1) și alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal și art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpata F.B.C, ….pentru săvârșirea infracţiunii de fals în înscris sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) rap. la art. 321 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 396 alin. (1) și alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal și art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpata F.B.C., cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârșirea infracţiunii de fals în înscris sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) rap. la art. 321 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 396 alin. (1) și alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal și art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpata F.B.C., cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârșirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin (1) Cod penal rap la art. 244 alin. (1) ?i (2) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 396 alin. (1) ?i alin.(6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 153 alin. (1), art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, cu aplicarea Deciziei nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal față de inculpata F.B.C., cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârșirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin (1) Cod penal rap la art. 244 alin. (1) ?i (2) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală ?i art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă L.D.O., …., şi obligă inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la plata către partea civilă a sumei de 6.200 lei daune materiale.

În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală și art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă M.R.G., domiciliată în …., şi obligă inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la plata către partea civilă a sumei de 141.200 lei daune materiale.

În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală ?i art. 1357 Cod civil admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă B.C.L., …., şi obligă inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la plata către partea civilă a sumei de 307.960 lei daune materiale.

În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală ?i art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă D.D.C., domiciliat în …., şi obligă inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la plata către partea civilă a sumei de 7500 euro daune materiale, echivalentul în lei la data plăţii.

În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală și art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă D.E., domiciliată în …., şi obligă inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la plata către partea civilă a sumei de 80.000 euro daune materiale, echivalentul în lei la data plăţii.

Acordă persoanei vătămate D.E., dobânda legală penalizatoare aferentă daunelor morale şi materiale stabilite în sarcina inculpatului, calculată pentru fiecare zi de întârziere, cu începere de la data de mai 2021și până la data plăţii efective.

Ia act că persoana vătămată C.A.R T., cu sediul procesual ales în …., nu s-a constituit parte civilă. Ia act că persoana vătămată C.A.R P. – ….., nu s-a constituit parte civilă. În temeiul articolului 19 alineatul (5) din Codul de procedură penală şi al articolelor 1.349, 1.357, 1.381 şi 1.385 alineatul (1) din Codul civil, admite acţiunea civilă şi obligă inculpatul să achite părţii civile L.D.O., despăgubiri civile în sumă de 10.000 lei cu titlu de daune morale.

În temeiul articolului 19 alineatul (5) din Codul de procedură penală şi al articolelor 1.349, 1.357, 1.381 şi 1.385 alineatul (1) din Codul civil, admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul să achite părţii civile M.R., despăgubiri civile în sumă de 10.000 lei cu titlu de daune morale.

În temeiul articolului 19 alineatul (5) din Codul de procedură penală şi al articolelor 1.349, 1.357, 1.381 şi 1.385 alineatul (1) din Codul civil, admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul să achite părţii civile B.C., despăgubiri civile în sumă de 10.000 lei cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 274 alin. 1 cod proc pen., onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. M.A., în cuantum de 795 lei (delegaţie nr. 99/14.01.2022) şi av. H.A.G. în cuantum de 942 lei (delegaţie nr. 1354/04.04.2023), rămân în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 273 alin. 1 Cod procedură penală dispune restituirea cheltuielilor de transport martorei G.D.C., …. în cuantum de 50,09 lei în contul bancar D. C.G. deschis la INGB centrală …. potrivit bonurilor nr. 118, 196.

În temeiul art. 276 alin. 1 cod proc pen., obligă inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la plata onorariului apărătorului persoanei vătămate L.D.O., av. S.I.S. a sumei de 2205 euro, echivalentul în lei la data plăţii.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. e) Cod de procedură penală cu referire la art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, jumătate din cheltuielile judiciare avansate de stat cu privire la soluţia de încetare a procesului penal rămân în sarcina acestuia iar în temeiul art. 274 alin. 1 Cod proc. cu privire la jumătate din cheltuielile judiciare îl obligă pe inculpatul Trif (Groza) Adrian Petru la plata sumei totale de 16.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 15.000 lei reprezintă cheltuieli în cursul urmăririi penale ?i 1000 lei reprezintă cheltuieli în cursul camerei preliminare ?i judecă?ii.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.03.2025.

Facem precizarea că hotărârea judecătorească nu este definitivă și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI