Cel mai aglomerat weekend al verii, marcat de întârzieri de până la trei ore pentru trenurile care merg spre litoral

Cel mai intens weekend estival, afectat de întârzieri de până la trei ore pentru trenurile spre litoral

Mai multe trenuri care circulă pe ruta Feteşti – Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative, între 64 și 200 de minute, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară.

Potrivit CFR Călători, din noaptea de 15 august, circulația trenurilor pe distanța Feteşti – Cernavodă se realizează cu tracțiune diesel. Această măsură a fost luată pentru a reduce întârzierile și pentru a asigura siguranța pasagerilor, în timp ce managerul infrastructurii, CFR SA, continuă lucrările de remediere.

„Urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c. a fost afectată circulaţia mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute. De astă noapte, circulaţia trenurilor pe distanţa Feteşti – Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel”, informează, vineri, CFR Călători

Pasagerii afectați de aceste întârzieri pot solicita rambursarea contravalorii biletelor neutilizate, fie pentru întreaga rută, fie pentru segmentul neefectuat, conform reglementărilor în vigoare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI