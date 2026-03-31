Cei doi fotbaliști din Alba, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, titlulari în amicalul României cu Slovacia

Ioana Oprean

Cei doi fotbaliști din Alba convocați la lotul reprezentativ de seniori, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, vor fi titulari în partida amicală pe care naționala de fotbal a României o va juca în deplasare cu Slovacia.

Partida, un duel al perdantelor în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, este programată marți, 31 martie 2026, de la ora 21.45, la Bratislava, fiind transmisă în direct la Antena 1 și Radio România Actualități.

În urma problemelor de sănătate ale selecționerului Mircea Lucescu, naționala României va fi condusă la acest meci de Ionel Gane, antrenor secund.

România – primul 11: Ionuț Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, Vl. Dragomir, Stanciu (cpt.) – Man, Bîrligea, Baiaram

Rezerve: Aioani, L. Popescu, Coubiș, Miculescu, Ianis Hagi, Burcă, Mihăilă, M. Coman, Sorescu, Ad. Rus, Screciu, Dobre, Petrila, R. Marin, Ciubotaru

Fiind un joc de pregătire, lotul pentru acest meci este format din 26 de jucători. Conform noilor reglementări privind meciurile internaționale amicale, cele două naționale au convenit să poată face până la 8 înlocuiri în cel mult 3 întreruperi ale jocului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Duminică, în „Alba Blaj" Arena, finalele Cupei României, Volei Alba Blaj – Dinamo, la feminin | Bilete, la vânzare, de azi, la 20 de lei

31 martie 2026

Duminică, în „Alba Blaj" Arena, finalele Cupei României, cu Volei Alba Blaj – Dinamo, la feminin | Bilete, la vânzare, de azi, la 20 de lei Volei Alba Blaj a pus în vânzare, începând de marți, 31 martie, la prețul de 20 de lei, bilete pentru finalele Cupei României, la feminin și masculin, jocuri care […]

Derby „de Alba", CIL Blaj – CSU Alba Iulia, în debutul play-out-ul Seriei 7 din eșalonul terț, vineri, 3 aprilie

31 martie 2026

Derby „de Alba", CIL Blaj – CSU Alba Iulia, în debutul play-out-ul Seriei 7 din eșalonul terț, vineri, 3 aprilie, la ora 17.00 Dacă CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir vor evolua în play-off, celelalte două competitoare din Alba vor continua sezonul în play-out, iar în prima rundă a fazei secunde a campionatului este […]

Student Sport Alba Iulia – succes la junioare, eșec la senioare în competițiile de fotbal feminin

31 martie 2026

Student Sport Alba Iulia – succes la junioare, eșec la senioare în competițiile de fotbal feminin În ultimele jocuri, Student Sport Alba Iulia a câștigat la senioare și a pierdut la senioare.

