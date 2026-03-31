Cei doi fotbaliști din Alba, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, titlulari în amicalul României cu Slovacia
Cei doi fotbaliști din Alba convocați la lotul reprezentativ de seniori, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, vor fi titulari în partida amicală pe care naționala de fotbal a României o va juca în deplasare cu Slovacia.
Partida, un duel al perdantelor în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, este programată marți, 31 martie 2026, de la ora 21.45, la Bratislava, fiind transmisă în direct la Antena 1 și Radio România Actualități.
În urma problemelor de sănătate ale selecționerului Mircea Lucescu, naționala României va fi condusă la acest meci de Ionel Gane, antrenor secund.
România – primul 11: Ionuț Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, Vl. Dragomir, Stanciu (cpt.) – Man, Bîrligea, Baiaram
Rezerve: Aioani, L. Popescu, Coubiș, Miculescu, Ianis Hagi, Burcă, Mihăilă, M. Coman, Sorescu, Ad. Rus, Screciu, Dobre, Petrila, R. Marin, Ciubotaru
Fiind un joc de pregătire, lotul pentru acest meci este format din 26 de jucători. Conform noilor reglementări privind meciurile internaționale amicale, cele două naționale au convenit să poată face până la 8 înlocuiri în cel mult 3 întreruperi ale jocului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
