18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026: Tradiție, folclor și întâlnirea generațiilor în inima Apusenilor. PROGRAM OFICIAL

Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026: Tradiție, folclor și întâlnirea generațiilor în inima Apusenilor. PROGRAM OFICIAL

Timp de două zile, unul dintre cele mai vechi și emblematice evenimente tradiționale din România reunește patrimoniul cultural viu, comunitățile din Munții Apuseni și invitați din întreaga țară, într-un program dedicat identității, tradiției și dialogului între generații.

Ediția din acest an propune o structură amplă, care îmbină momentele ceremoniale și cu valoare istorică cu spectacole folclorice de referință, întâlniri cu meșteri populari, precum și manifestări dedicate culturii moților și expresiilor artistice contemporane.

În program se regăsesc:

*Târgul Național al Meșterilor Tradiționali „Alba Tradițional”, cu peste 50 de creatori populari din diverse zone istorice ale României;

*spectacole folclorice susținute de ansambluri și artiști din județele Alba, Cluj, Hunedoara, Arad și Bihor, reunite simbolic pe Vârful Muntelui Găina;

*prezența tulnicăreselor din Avram Iancu, un simbol sonor al Apusenilor;

*evocarea istorică „Horea, Cloșca și Crișan. O poveste istorică”, prezentată de istoricul Tudor Roșu;

*ceremonialul comemorativ dedicat lui Avram Iancu;

*participarea unor nume cunoscute ale folclorului românesc, între care Nicolae Furdui Iancu și Tudor Furdui Iancu, alături de numeroși alți interpreți și ansambluri;

*iar pentru publicul tânăr, un spectacol special susținut de SUBCARPAȚI, urmat de focul de artificii și momente muzicale care vor încheia prima zi de eveniment.

„Târgul de Fete de pe Muntele Găina rămâne, după mai bine de două secole de existență, un reper al patrimoniului cultural românesc și unul dintre puținele evenimente care păstrează autenticitatea spiritului comunităților din Apuseni, punând în valoare tradițiile, meșteșugurile, muzica și memoria istorică a acestei regiuni emblematice”, au transmis reprezentanții Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026 – program complet

Sâmbătă, 18 iulie 2026

Vârful Muntelui Găina

*ora 13:00 – Târgul meșterilor tradiționali ALBA TRADIȚIONAL (peste 50 de meșteri tradiționali din zonele istorice ale României)

Centrul Comunei Avram Iancu (baza Muntelui Găina)

*ora 14:00 – Spectacol folcloric extraordinar „Muntele Găina unește tradițiile românești”, prezintă CRISTINA SABĂU Tulnicăresele din Avram Iancu

ANSAMBLUL FOLCLORIC AL JUDEȚULUI ALBA dirijor Alexandru Pal, alături de soliștii vocali: ROXANA GOIA – câștigătoarea trofeului VEDETA POPULARĂ – TVR1 ROXANA RECHE FLORICICA MOGA NICOLAE PLUTĂ DORINA NARIȚA

Grupul vocal tradițional „ȚARINA” al CupruMin Abrud Ioana Plic, Ramona Pogan, Roxana Bârla, Denisa Soica, Alexia-Maria Bota Rad Acompaniament: Mihon Valentin, Jeflea Vasile, Petruța Daniel, Schiridon Nicolae Trupa „Stars Avram Iancu”, instructor Alina Furdui

*ora 17:00 – „Horea, Cloșca și Crișan. O poveste istorică” – istoricul Tudor Roșu, partea I

Vârful Muntelui Găina

*ora 16:00 – DJ REMO

*ora 19:00 – Concert Trupa SPECTRUM

*ora 20:30 – DJ ROBI

*ora 21:30 – Concert extraordinar SUBCARPAȚI

*ora 22:50 – FOC DE ARTIFICII pe vârful Muntelui Găina

interval orar 23:00 – 24:00 – YannyXD b2b In Aless

Duminică, 19 iulie 2026

Vârful Muntelui Găina

*ora 10:00 – Târgul meșterilor tradiționali ALBA TRADIȚIONAL (peste 50 de meșteri tradiționali din zonele istorice ale României)

*ora 10:30 – Ceremonial de depunere de coroane, jerbe și buchete de flori și slujbă religioasă „in memoriam Avram Iancu, erou al națiunii române”

Tulnicăresele din Avram Iancu Fanfara Județului Alba, dirijor Coriolan Honcaș

*ora 11:00 – „Horea, Cloșca și Crișan. O poveste istorică” – istoricul Tudor Roșu, partea a II-a

*ora 11:30 – Spectacol folcloric extraordinar „Muntele Găina unește tradițiile românești”, prezintă CRISTINA SABĂU

Tulnicăresele din Avram Iancu

NICOLAE FURDUI IANCU

TUDOR FURDUI IANCU

Grupul instrumental CRAI NOU din Alba Iulia

HORITORII CLUJULUI (Raul Oltean, Alexandru Potra, Ionuț Suciu, Grigore Sâmboan) ADRIANA IRIMIEȘ și Tinerii Tradițiilor Clujene Grupul tradițional de la ORMAN (Cluj), coordonator Aurora Cosma

Ansamblul Folcloric „HAȚEGANA” din Hunedoara, coregraf Vasile Enea, solist Alin Ienciu

Ansamblul Folcloric „ROMÂNAȘUL” din Zimandu Nou (Arad), coregraf Mădălin Păcurar

Ansamblul Folcloric „BĂRDĂUȚA” din Borod (Bihor), coregraf Nicu Gârz

Ansamblul Folcloric „BRĂDEANA” din Sohodol (Alba), coregraf Oana Joldeș

Ansamblul Folcloric „VATRA LUPȘANĂ” din Lupșa (Alba)

Ansamblul Folcloric „CÂNTUL SĂLCIUAN” din Sălciua (Alba)

Ansamblul Folcloric „DOINA AMPOIULUI” din Zlatna (Alba)

Trupa „Stars Avram Iancu”, instructor Alina Furdui Denisa Soica, Alexia-Maria Bota Rad, Ioana Plic și grup instrumental din Avram Iancu

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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