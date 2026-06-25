Curier Județean

FOTO | Un nou drum din județul Alba urmează să fie asfaltat: Parteneriat pentru modernizarea șoselei care leagă satul Silivaș de Ocna Mureș

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 33 de minute

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Un nou drum din județul Alba urmează să fie asfaltat: Parteneriat pentru modernizarea șoselei care leagă satul Silivaș de Ocna Mureș

„Un nou drum din județul Alba urmează să fie asfaltat!  Șoseaua care leagă satul Silivaș de Ocna Mureș va fi asfaltat pe o distanță de 2,5 kilometri, grație parteneriatului dintre Consiliul Județean și administrația din Hopârta, condusă de primarul Augustin Popa”, a anunțat, joi, 25 iunie 2026,  Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. 

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„În ultimii ani, realizările din această comună sunt notabile, iar proiectele pentru cetățeni vor continua într-un ritm alert.

În calitate de vicepreședinte al CJ Alba dau asigurări că fiecare UAT din județ se poate baza, în continuare, pe sprijinul nostru în realizarea obiectivelor propuse.

Indiferent de culoarea politică a primarilor sau a majorităților din Consiliile Locale.

Cei mai importanți beneficiari ai muncii echipei Consiliului Județean rămân cetățenii Albei.

Tuturor numai bine!”, a transmis Marius Hațegan într-un mesaj postat în mediul online.

sursa: Facebook / Marius Hațegan

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